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深坑大火異味飄散「連捷運站都臭」 文山區居民：日後希望能發空汙警報

聯合新聞網／ 綜合報導
新北深坑發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區。記者黃子騰／翻攝
新北深坑發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區。記者黃子騰／翻攝

新北市深坑昨(20)日晚間發生火災，飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味。家住景美地區的網友昨晚也在臉書社團「我是景美人」中留言，表示「景美與木柵是緊黏的好鄰居，晚上在景華街聞到臭味且越來越濃」，釣出不少文山區網友表示，有些里長在昨晚立即廣播提醒大家務必將窗門緊閉，也有人希望日後如果有類似緊急空汙事件，能針對受到影響的區域發布空汙警報。

原PO昨晚在分享了臭味來源後，許願文山區能建立一個正確迅速的廣播系統鏈。有網友留言表示：「我們里長已經通知大家了」、「也覺得里長用廣播器通知最快速」，「也許因為這事件而讓文山區的大家長們建立起一個可靠且資訊正確的廣播系統鏈，這也是好的開始」，但也有人說：「我們里長在睡覺」。一名網友甚至表示，日後若有類似緊急空汙事件，能針對受到影響的區域發布空汙警報。

針對這起火災引起的濃煙臭味，不少文山、景美地區的網友也紛紛留言，臭味一直延續到今天早上出門都還持續聞到，「連捷運站都是這味道」，怒氣沖沖的網友表示：「環保局請務必重懲。我們要看這家公司裁處書」。

深坑 空污

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