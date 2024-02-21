嘉義市資源垃圾火警一燒5小時 消防專家：落實分類防自燃

嘉義市環保局位於新開發湖子內區段徵收的綠能永續循環園區環保用地，暫時堆置春節回收龐大資源回收物，昨晚7點火警燒到深夜零時撲滅，延燒5小時，去年2月也發生火警燒了逾10小時，接連火警曝露分類落實管理問題，吳鳳科大消防系主任陳耀漢教授說，資源垃圾做好分類，避免危險的油、電池等自燃，分類管理很重要。

陳耀漢說，最近天氣忽冷忽熱，這幾天高溫炎熱，露天堆置的資源垃圾，若未做好分類，內部可能含易燃的油、電池、打火機等廢棄物，高溫不容易消散，容易自燃，避免自燃做好分類管理很重要，自燃引發的火警，與埋在地底的垃圾沼氣引發火警不同。

環保局說，資源垃圾堆置彌陀路堆置場，因春節收回量大，暫時運到湖子內堆置，回收運送資源垃圾都有宣導，請民眾做好分類，勿將易燃的油、電池、打火機等廢棄物混在資源垃圾，另做分類回收。

昨晚7點資源垃圾大火，火焰濃煙直衝天際，火光照亮夜空，伴隨濃煙臭味，消防局出動消防人車，與環保局挖土機等重機具搶救，天熱乾燥，資源回收物悶燒，消防員漏夜射水滅火，幸無人員受傷。去年2月初，湖子內資源垃圾回收場發生火警，散發濃煙惡臭，環保局發布新聞，因近日天氣乾旱，加上回收物項目混雜，火勢才一發不可收拾，將釐清起火原因，加強監控管制措施。