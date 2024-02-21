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深坑火警惡臭瀰漫！北市民怒灌市長臉書、里長喊「快睡醒」 蔣萬安回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（20）日新北市深坑區下午2時許發生火警，雖經警消搶救後火勢在6時遭撲滅，但因火災影發的惡臭卻瀰漫至大台北多個地區。聯合報系資料照
昨（20）日新北市深坑區下午2時許發生火警，雖經警消搶救後火勢在6時遭撲滅，但因火災影發的惡臭卻瀰漫至大台北多個地區。聯合報系資料照

昨（20）日新北市深坑區下午2時許發生火警，雖經警消搶救後火勢在6時遭撲滅，但因火災引發的惡臭卻瀰漫至大台北多個地區，久久不散，民眾不堪其擾紛紛在網路上大吐苦水，台北市長蔣萬安的臉書也因此遭許多網友灌爆留言，其中文山區華興里的里長陳峙穎也出現在留言區，表示市民們迫切需要知道真實情況，直言北市府該睡醒了。

昨（20）日深坑一間工廠發生火災，初步調查為一間電信設備工廠地下室倉庫起火導致，因倉庫內雜物眾多，導致火勢迅速擴大，經搶救後雖將火勢控制下，但惡臭味卻飄散至雙北多地，且經許久仍未消散，新北市消防局呼籲民眾外出時戴口罩，尤其是下風處居民請盡量待在家中並將門窗關上；事件一時引發無數輿論關注，各黨派都有議員透過臉書發文曝光該事件處理進度。

然而，針對此事件，台北市長蔣萬安在昨日晚間8點多時，透過臉書發布台北隊共識營文章中卻隻字未提及，引爆網友怒火，一時之間留言灌爆臉書貼文怒嗆蔣萬安「市長聞到了嗎？」、「今天晚上台北市南區很多人都打119報案，早已超過3小時，市長是不是也該發個呼籲市民，報告現狀？」、「松山區凌晨1點現在外面空氣塑膠味超濃的」、「火燒這麼大還在這邊自吹自擂」、「市長，台北市已多處空氣瀰漫惡臭，1999不要只回答我們會轉環保單位，是否應請專家協助，我們不想要當台北市的空氣清淨機」」。

留言串也出現文山區華興里陳峙穎里長的身影，他無奈表示在火災瀰漫惡臭的當下里民、台北市民沒有迫切想知道北市府未來怎麼凝聚共識，民眾真正關心的是「需要北市府的官方說明讓大家了解這個氣體成分是什麼、對人體的影響、應變處理方式」，喊話蔣萬安「請市府團隊睡醒...儘快做完整說明發布官方新聞稿以安定大家的心」

今（21）日早上7時許，蔣萬安在臉書上發文回應該起火災的後續處理，並提出5要點向民眾說明，除了呼籲民眾外出戴口罩、關緊門窗之外，蔣萬安也指示環保局，應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，「如果有需要檢討之處，直接向我回報」。

深坑 火災 空氣品質 空氣汙染 蔣萬安

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