彰化和美塑膠回收廠大火全面燃燒 烈火濃煙吞噬夜空
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，烈火照亮夜空，濃煙四竄嚴重影響空氣品質，彰化縣消防局大批人車連夜搶救，甚至動用雲梯車灌救，靽好未波及民房，大火到今天凌晨3時52分撲滅，近400坪廠商付之一炬，起火原因由消防局調查中。
消防局是在昨天深夜11時44分許接獲報案，指位在和美鎮和頭路256巷的一家塑膠商行發生大火，現場為塑膠回收場，為半露天堆置塑膠粒及各式塑膠類物品，現場為塑膠回收場，為半露天堆置塑膠粒及各式塑膠類物品，到達時已全面燃燒，熊熊烈焰直衝雲霄，約在數公里外即可看到大火景象，十分駭人。
消防局共動用10個分隊、25輛各式消防車及75名人員連夜搶救，現場初期由和美分隊長張惟翔指揮搶救，大隊到場後指揮權移轉由副大隊長吳哲佑指揮搶救，共部署6線水線及1線泡沫線、1座砲塔，甚至動用雲梯車由上往下灌救，全面壓制，成功防護火場緊鄰的住宅未受延燒，也未有人員傷亡，大火約在凌晨3時52分撲滅。
據了解，業者因過完年開工，才進了大量貨品，沒想到突遭祝融之災，損失慘重。由於火場堆置的都是塑膠類物品，不僅火勢猛烈，冒出的惡臭濃煙，更嚴重影響空氣品質，讓附近住家苦不堪言。起火原因由消防局調查中。
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