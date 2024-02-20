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陸船翻覆釀2死...執法竟無人錄影 海巡署：不影響事實真相

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

大陸快艇2死事件持續延燒，20日死者家屬趕抵金門，哽咽說「人就這麼走，留下我們怎麼辦」，要求查明事情真相、給公道，孰料金門地檢署證實，當下執法海巡沒有錄影，沒有影像可以還原經過。對此，海巡署回應，海巡艇在高速追逐狀況下，船身多次接觸，同仁為了保持平衡強靠登檢，未能立即拿蒐證器材進行蒐證，但強調，雖然事證分散，但不影響事實真相的始末，呼籲相信司法

海巡署20日深夜近11點發布新聞稿回應，CP-1051 艇未配備全船監視系統，執勤時有賴同仁以各級艦船艇配備之手持式攝影器材進行蒐證，該蒐證器材置於駕艙，遇有登船檢查或突發狀況時，由負責同仁運用蒐證。本案執法過程中，船上4名同仁，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，惟因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，致該名負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證。

海巡署說，由於本次執法過程中未能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑，艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時五分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，惟不影響事實真相之始末。

海巡署說，死者家屬的傷痛，我們深切體認，也將全力協助家屬處理後續事宜。於家屬抵金後，即向家屬完整說明相關案情；另案發後，海巡署亦秉持不偏不倚、毋枉毋縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘(相)驗程序；海巡署相關作為，即希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。

海巡署最後強調，台灣是一個高度法治國家，我們有完整之司法體制，我們相信司法機關之調查程序必定可還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。

金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影

司法 海巡署 金門

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