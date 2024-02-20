快訊

深坑電子廠大火讓有毒氣體蔓雙北？新北環局建議外出戴口罩 避免長時間逗留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北失火殃及台北...文山區飄塑膠惡臭 民怨：在家覺得呼吸會頭暈

中央社／ 台北20日電

新北深坑今晚發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區；新北環保局表示，雖已滅火仍有惡臭濃煙，建議民眾關窗、不出門，釐清原因中。

社民黨台北市議員苗博雅今晚在臉書發文表示，請文山區市民注意，因為新北市深坑區北深路三段一帶於今天下午發生火警，並產生大量濃煙，且文山區各處疑受影響，自傍晚起空氣有就嚴重異味，稍早已聯繫台北市環保局到文山區各處進行空氣品質監測，以釐清狀況，保護市民健康。

許多民眾也在發文底下留言，紛紛表示「仙岩路從晚間7時許迄今都是讓人頭暈的臭味」「景興國小這邊，晚間8時15分空氣整個非常糟糕，在家裡都覺得呼吸會頭暈」「晚間8時40分的辛亥站，味道非常濃，燒塑膠的味道」，留言數超過50則，幾乎都是反映空氣異味狀況。

北市環保局則說，離火災地最近的是木柵空品站，數值都算正常，其他行政區的空品也持續偵測中，正在跟新北確認狀況。

新北市政府消防局表示，深坑區北深路三段、東南科大對面工廠的地下室倉庫今天下午2時許發生火警。經調查，這處地下室堆放紙箱、紙張、塑膠製品等雜物，火勢延燒到1樓，火勢已於晚間6時31分撲滅，但直至晚間9時許地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，消防員正持續排煙，起火原因待調查。

新北市政府環保局表示，已於晚間6時至現場監測空氣品質，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），且濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。目前火勢受控制，空氣品質持續改善，仍建議受影響民眾暫時關閉門窗、外出戴口罩，避免長時間在戶外逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

新北環保局說，將持續關注周遭空氣品質，並即時通報應變作為；至於是否涉違法部分，目前尚待釐清起火原因，如有涉及空氣污染防制法將依法告發處分。

新北深坑發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區。記者黃子騰／翻攝
新北深坑發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區。記者黃子騰／翻攝

深坑 空氣品質

延伸閱讀

深坑東南科大附近倉庫大火 惡臭濃煙飄散瀰漫雙北引民眾驚恐

相關新聞

嘉市湖子內環保用地堆置大量資源垃圾大火延燒 居民聞臭味擔心空汙

嘉義市環保局位於新開發湖子內區段徵收的綠能永續循環園區環保用地，暫時堆置春節回收的龐大資源回收物，晚間7點突然發生火警，...

深坑電子廠大火讓有毒氣體蔓雙北？新北環保局給答案

新北深坑今下午傳出大火，當地傳出刺鼻煙味，居民感覺是電子產品燃燒後戴奧辛味道，擔心有毒氣體危害健康；就連隔壁新店、永和，...

深坑東南科大附近倉庫大火 惡臭濃煙飄散瀰漫雙北引民眾驚恐

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫地下室，今天下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物...

新北失火殃及台北...文山區飄塑膠惡臭 民怨：在家覺得呼吸會頭暈

新北深坑今晚發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區；新北環保局表示，雖已滅火仍有惡臭濃煙，建議民眾關窗、...

陸船翻覆釀2死...執法竟無人錄影 海巡署：不影響事實真相

大陸快艇2死事件持續延燒，20日死者家屬趕抵金門，哽咽說「人就這麼走，留下我們怎麼辦」，要求查明事情真相、給公道，孰料金...

影／火勢凶猛照亮夜空！嘉義市垃圾堆置場驚傳火警 大批警消搶救中

嘉義市環湖路環保用地一處垃圾堆置場今天晚上突然發生火警，火勢凶猛照亮夜空，數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局獲報出動6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。