新北失火殃及台北...文山區飄塑膠惡臭 民怨：在家覺得呼吸會頭暈

新北深坑今晚發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區；新北環保局表示，雖已滅火仍有惡臭濃煙，建議民眾關窗、不出門，釐清原因中。

社民黨台北市議員苗博雅今晚在臉書發文表示，請文山區市民注意，因為新北市深坑區北深路三段一帶於今天下午發生火警，並產生大量濃煙，且文山區各處疑受影響，自傍晚起空氣有就嚴重異味，稍早已聯繫台北市環保局到文山區各處進行空氣品質監測，以釐清狀況，保護市民健康。

許多民眾也在發文底下留言，紛紛表示「仙岩路從晚間7時許迄今都是讓人頭暈的臭味」「景興國小這邊，晚間8時15分空氣整個非常糟糕，在家裡都覺得呼吸會頭暈」「晚間8時40分的辛亥站，味道非常濃，燒塑膠的味道」，留言數超過50則，幾乎都是反映空氣異味狀況。

北市環保局則說，離火災地最近的是木柵空品站，數值都算正常，其他行政區的空品也持續偵測中，正在跟新北確認狀況。

新北市政府消防局表示，深坑區北深路三段、東南科大對面工廠的地下室倉庫今天下午2時許發生火警。經調查，這處地下室堆放紙箱、紙張、塑膠製品等雜物，火勢延燒到1樓，火勢已於晚間6時31分撲滅，但直至晚間9時許地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，消防員正持續排煙，起火原因待調查。

新北市政府環保局表示，已於晚間6時至現場監測空氣品質，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），且濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。目前火勢受控制，空氣品質持續改善，仍建議受影響民眾暫時關閉門窗、外出戴口罩，避免長時間在戶外逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

新北環保局說，將持續關注周遭空氣品質，並即時通報應變作為；至於是否涉違法部分，目前尚待釐清起火原因，如有涉及空氣污染防制法將依法告發處分。