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深坑東南科大附近倉庫大火！惡臭濃煙飄散「瀰漫新店、永和」引發民眾驚恐

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深坑東南科大附近倉庫大火 惡臭濃煙飄散瀰漫雙北引民眾驚恐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫地下室，今天下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠。在消防人員奮力灌救下火勢於晚間6時許撲滅，但散發惡臭的濃煙隨風飄散，嚴重影響新店、永和及北市文山區空氣品質，環保局已到場檢測。

據了解，新北市消防局今天下午2時許接獲報案，深坑區北深路三段141巷內1棟連棟式三層樓建築物地下室發生火警。消防人員獲報到場，發現該建物為倉庫用途，起火的地下室內擺放許多紙箱、紙張、雜物等易燃物，火舌及濃煙從地下室不斷竄出，火勢猛烈還延燒隔壁2間廠房，並散發刺鼻臭味。

新北市消防局共出動各式消防車28輛、77名消防人員前往灌搶，下午3時許將火勢侷限阻隔延燒，起火的地下室及隔鄰2棟廠房1樓付之一炬，燃燒面積約600平方公尺，晚間6時許火勢才徹底撲滅，但因起火的地下室內濃煙密佈，消防人員目前正在進行排煙及殘火處理，起火原因仍待火調人員調查。

但這起火警產生的濃煙竟散發惡臭，還隨著風勢飄散到新店區、永和區、北市文山區等下風區域，引發附近民眾驚恐，目前環保局人員已到場檢測空氣品質。

地下室竄出濃煙及火舌，延燒隔鄰2間廠房1樓，消防人員奮力灌救。記者黃子騰／翻攝
地下室竄出濃煙及火舌，延燒隔鄰2間廠房1樓，消防人員奮力灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝

空氣品質

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