學校組緊急應變隊家長憂 消防署：以教職員為主非學生
行政院將於今年起至2029年推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練包含學校在內的民間組織成立緊急應變隊，引發質疑要讓高中生上戰場。消防署澄清學校部分是以教職員工為主並非學生。強化災害發生第一時間自主救援能力，在災害發生時政府救難人員尚未抵達前，把握黃金搶救時間，將能大幅減少傷亡。
消防署指出，台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）的建置是透過政府來協助各團體建立防救災能力，在災時政府救難人員尚未抵達前，及時發揮自救與互助的應變能力，推動對象以國家的重要設施、民間企業、醫療院所、學校、民防分團與村里社區為目標。今年培育對象以國家重要設施和企業為主，培訓內容以基本的防救災能力為主，如未來T-CERT推廣至各級學校，培訓對象也是以教育單位的教職員工為主，並非以學生為培訓對象。
銘傳大學建築學系教授王价巨指出，從近年全球各次的災害事件發現，絕大多數的生還者都是自救和互助。要讓更多人可以存活下來，政府搜救隊抵達之前的這段時間非常關鍵。社區、企業、學校、醫療長照機構要能有效的自救和互助，在搜救隊抵達之前跟死神搶回更多人命，一定要從在地環境出發，系統性導入教育訓練。
王价巨強調，台灣各類型災害風險遠比其他國家更高，現在啟動民間自主緊急應變隊伍（T-CERT）的設立有點遲了，但是一定要開始。所有災害管理人員的目標只有一個：讓更多人可以存活下來。自救、互助才是機會，要等政府搜救隊來救，生存的希望已經大幅下降了。
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