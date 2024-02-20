女子路邊倒車失控撞倒6台機車 2人閃避不及受輕傷

基隆市夏姓女子今天下午開車出門，倒車時失控，共推倒停在超商前的6台機車，還有2人被撞傷，送醫後無大礙。夏女接受員警酒測數值為0，肇事原因由警方調查中。

基隆市警四分局大武崙派出所下午1點多接獲報案，安樂區基金一路135巷內的超商前，有汽車撞倒整排機車，並且有人受傷。

大武崙派出所副所長羅祐儒與警員蘇堃彰、陳蓓愉到場處理，調查事故原因，得知年約30歲夏姓女子開車朝大武崙黃昏市場方向行駛，準備把車停放路邊時，轎車突然失控，一路往後衝，撞倒停在超商前的6台機車，另有龔姓、許姓市民閃避不及被撞倒，四肢擦傷，送醫檢查後無大礙。

夏女的轎車肇事後無法啟動，警方協助聯絡拖吊車來移除，下午3點多恢復當地交通順暢。基隆警四分局提醒注意車輛保養，開車過程中要注意車輛狀態，確保行車安全。若遇交通事故，可立即撥打110報案，警方會即時到場協助。