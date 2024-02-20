台中大遠百驚傳墜樓！妙齡女倒臥一樓機電區 警消到場已身亡

台中市消防局在今天下午4時許獲報，有人疑似從大遠百墜落，倒臥在百貨公司後門一樓機電區，消防局派遣專責救護隊等分隊到場，但女子已明顯死亡，警方已獲報到場拉起封鎖線，將調查女子從何樓層墜落，以及死亡原因，全案明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局勤指中心在今天下午4時51分獲報，台中大遠百後門有人需要救護，初步報稱是墜落案件，消防局派遣專責救護隊、黎明消防分隊到場，發現女子已倒臥在百貨公司後方一樓機電區域內，已明顯死亡，全案交由轄區派出所後續調查。

警方目前已查出死者是年約22歲的陳姓女子，已聯絡到死者家人從雲林至台中配合釐清死因，全案明天將報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。

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