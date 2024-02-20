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襲胸女禮生還嗆「不能碰嗎？」 嘉義惡狼違反性騷擾遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子去年4月間舉辦廟會進香活動，聘請身材凹凸有致女禮生，黃男涉嫌觸摸女禮生胸部後2人發生爭執，還嗆「不能碰嗎」，女方報警法辦，嘉義地檢署依違反性騷擾防治法等罪嫌提起公訴。

年約41歲黃男去年4月1日傍晚因舉辦廟會活動，聘請女禮生在嘉義市興美六路與順興一路口進行進香活動時，黃男涉嫌以手背觸摸女禮生胸部，隨後，女禮生以雙手護胸，此舉引起黃男不滿，嗆「怎樣，不能碰嗎？」甚至辱罵，因而發生爭執。

當天晚上雙方在嘉義市第二分局興安派出所協調糾紛時，黃男反而口出三字經辱罵，女禮生不甘受辱，對黃男提告；警方依法送辦。

嘉義地檢署偵結，黃男涉及性騷擾及公然侮辱罪嫌，依法提起公訴。

涉嫌觸碰女禮生胸部還嗆聲，男被嘉義地檢依違反性騷等罪嫌起訴。圖／本報資料照片
涉嫌觸碰女禮生胸部還嗆聲，男被嘉義地檢依違反性騷等罪嫌起訴。圖／本報資料照片

嘉義 性騷擾 提告

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