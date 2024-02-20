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影／17歲少年北宜過彎摔車直衝對向 當場遭台電工程車輾斃驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市17歲林姓少年今天上午騎乘家人的機車至北宜公路跑山兜風，行經31.9公里處一處彎道時，疑因過彎不慎失控連人帶車滑行至對向車道，遭對向車道47歲徐男駕駛的台電工程車輾過，救護人員到場發現林男已失去生命跡象，緊急將他送往萬芳醫院急救，但林男仍因傷重宣告不治。車禍肇責原因正由警方調查。

當時騎乘在台電工程車後方的機車騎士行車記錄器也將車禍過程拍下。從畫面中發現，徐男駕駛的台電工程車在行經這處彎道時，對向車道已有多輛機車經過，而死亡的林姓少年經過這處彎道時卻打滑失控摔車，連人帶車直衝對向車道，林姓少年當場遭台電工程車輾過，機車被撞擊後則停在雙黃線上。

車禍發生後徐男立即煞車，在後方全程目睹車禍經過的重機騎士也緊急煞車，還差點撞上台電工程車。被輾過的林姓少年送醫後傷重不治，警方已通知林姓少年母親趕抵醫院，警方將深入調查車禍原因，詢後將依過失致死罪嫌將工程車駕駛徐男送辦。

林姓少年過彎失控摔車。圖／民眾提供
林姓少年過彎失控摔車。圖／民眾提供
林姓少年過彎失控遭輾斃(紅圈處)。圖／民眾提供
林姓少年過彎失控遭輾斃(紅圈處)。圖／民眾提供

台電 車禍 車道

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