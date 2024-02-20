小黃攔腰撞翻救護車挨罰 運將怪「沒載病人闖紅燈」也沒用

杜姓計程車司機前年載客撞擊一輛正要去捐血中心領血液的救護車，導致救護車翻覆，杜被依法開罰3600元並吊銷駕照，他不服提行政訴訟，認為救護車上沒病人卻闖紅燈，處分有所違誤，台北高等行政法院判杜敗訴，可上訴。

杜2022年9月8日晚間11時許，開車載客行經台北市愛國西路與中華路口，聽聞救護車警笛聲卻沒有禮讓，攔腰撞擊救護車，造成救護車翻覆四輪朝天、駕駛手臂擦挫傷，他車上乘客胸口疼痛等；警方舉發杜違反道路交通管理處罰條例，開罰3600元，吊銷駕照並記違規點數3點。

杜提行政訴訟主張，救護車當時出勤是為了領血，車上沒有病人，並非送醫途中或趕赴緊急傷病現場，依法不得使用警鳴器、紅色閃光燈，且應遵守交通號誌指示，但救護車卻闖紅燈而造成事故。

杜指出，救護車從新莊新泰醫院到關渡捐血中心，最快路線應走65號快速道路，完全無需經過台北市區，他質疑救護車出現在中華路不合理，且他當時也沒有超速違規，認為處分有違誤。

北高行勘驗相關影像畫面，事故發生前先有一輛公車進入路口，隨即暫停，可認定當時路口車輛均聽到警鳴聲，而知悉將有救護車經過，而不採信杜稱沒看到救護車、因車上放音樂而沒聽到警鳴聲的說詞，認定杜貿然穿越路口確實有過失。

判決指出，雖然杜要求確認救護車出勤狀況，但杜聽聞救護車警號卻不立即避讓，確實已經違規，裁罰並吊銷駕照並無違誤，判決杜敗訴。