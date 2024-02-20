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山友相約貢寮桃源谷登山 老翁涼亭內休息昏迷送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

年近70歲的查姓老翁今天和一群山友到新北市貢寮內寮桃源谷爬山，途中身體不適，走到蕭家莊第1個涼亭休息時昏迷。消防人員到場救護時，發現已無呼吸心跳，急救後送醫，仍未能救回性命。全案由警方調查並報請檢察官相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10左右，接獲求助電話，指在桃源谷蕭家莊第1個涼亭有人昏倒，臉色蒼白。

消防局出動九份、貢寮分隊共4車7人，約1小時20分鐘後到達現場，接手心肺復甦術（CPR）急救，再給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，搬運下山後，送往貢寮保健站，醫師急救無效，宣告不治。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，民眾發現無呼吸心跳病患，第一時間務必撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引，確實施行CPR程序，並與後續接手的救護、醫療人員，串聯起「生命之鏈（Chains of Survival）」，更能有效提升急救成功率。

查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適並昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適並昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
查姓老翁今與一群山友前往新北市貢寮區桃源谷爬山時，發現身體不適最後昏迷。消防人員到場施予急救，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影

貢寮

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