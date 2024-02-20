影／車手提50萬搞自拍？新莊分局立馬抓人 2人驚「玩太大」

鐘姓男子昨天晚上在新北市新莊區一間超商提領貨款，沒想到他興致一來，竟假裝成詐欺車手，拍起惡作劇影片並上傳社群，影片中還配音「人家會不會疑為你是車手？新莊分局」，引起議論。今天上午新莊警循線逮捕鐘男及拍攝影片王男到案，兩人辯稱「只是惡搞影片」，警詢後依法究辦。

據了解，鐘姓男子（24歲）在桃園以北各大夜市擺攤賣小吃，昨天晚上9時30分左右，他隻身來到新北市新莊區天祥街一家連鎖便利超商店ATM，提領50萬元貨款（經查他銀行卡有設定，可提領到50萬元）。

鐘男提領過程正巧友人王男（22歲）來找他，見鐘男提領大筆現金，兩人竟一時興起，自拍了一段假扮詐欺車手提領現金橋段，還刻意配上「人家會不會疑為你是車手？新莊分局、新莊分局」的旁白，影片上傳引起一陣議論。