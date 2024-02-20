影／車手提50萬搞自拍？新莊分局立馬抓人 2人驚「玩太大」
鐘姓男子昨天晚上在新北市新莊區一間超商提領貨款，沒想到他興致一來，竟假裝成詐欺車手，拍起惡作劇影片並上傳社群，影片中還配音「人家會不會疑為你是車手？新莊分局」，引起議論。今天上午新莊警循線逮捕鐘男及拍攝影片王男到案，兩人辯稱「只是惡搞影片」，警詢後依法究辦。
據了解，鐘姓男子（24歲）在桃園以北各大夜市擺攤賣小吃，昨天晚上9時30分左右，他隻身來到新北市新莊區天祥街一家連鎖便利超商店ATM，提領50萬元貨款（經查他銀行卡有設定，可提領到50萬元）。
鐘男提領過程正巧友人王男（22歲）來找他，見鐘男提領大筆現金，兩人竟一時興起，自拍了一段假扮詐欺車手提領現金橋段，還刻意配上「人家會不會疑為你是車手？新莊分局、新莊分局」的旁白，影片上傳引起一陣議論。
新莊警方網路巡察發現主動查辦，今天上午警方循線逮捕鐘、王兩男到案說明，兩男辯稱只是惡搞影片，沒想到會引起軒然大波，警詢後依社會秩序維護法第63條1項5款將兩男函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言