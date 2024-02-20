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影／最後身影曝！疑閃電桿女大生自摔遭輾 貨車司機難過自責

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

楊女在中正路上的最後身影。記者古和純／翻攝
楊女在中正路上的最後身影。記者古和純／翻攝

高雄大社區中正路上，今天上午發生一起嚴重死亡車禍，經調閱附近工廠監視器發現，死者楊姓女大四生本騎車在肇事大貨車後方，但她隨同前車欲從大貨車右側駛過，疑因閃避電線桿減速，重心不慎偏左，因而自摔發生憾事，對此，大貨車駕駛黃男表示，對於沒注意到楊女，感到自責難過。

從監視器畫面中，繫著馬尾身穿淺灰色外套的楊女，揹著背包原本機車騎在白色大貨車右後方，見前方黑色衣騎士從大貨車右側超車，疑跟隨向前緊靠大貨車右側行駛，未注意前方處仍有一根電桿，不幸為了閃躲電桿因而自摔身亡。

據了解，當下肇事貨車駕駛50歲黃男，因聽見後方騎士吶喊，才因而在路口處煞停，下車查看楊女傷勢，但楊女當場因傷勢過重不治，消防員雖後續接獲後方騎士報案，到場時，楊女早已失去生命跡象，因此，並未送醫。

警方在楊女隨身物尋獲1張學生證辨識身分，後續經聯繫校方，通知楊女北部家屬南下，並將報請檢方相驗釐清死因；對於，行車時未注意到車後方楊女，因而造成車禍，肇事者黃男感到難過自責；校方表示，後續會陪同家屬前往了解事發經過，全力協助後事處理。

警消到場時，楊姓女大四生已回天乏術，無生命跡象。記者古和純／翻攝
警消到場時，楊姓女大四生已回天乏術，無生命跡象。記者古和純／翻攝

監視器 自摔 車禍

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