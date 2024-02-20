新北診所院長外遇女病患 上完床還要求簽性交易收據
新北市三重區某診所沈姓院長遭一名女病患指控，兩人自2018年起，從醫病關係逾矩為婚外情，每次發生性行為後，沈男都會給身為單親媽媽的女方零用錢，卻聲稱為了避免日後有爭議遭女方反咬，要求女病患每次都簽下性交易收據以卸責，不料竟被沈男張姓妻子發現，依侵害配偶權求償60萬元。
該名女病患認為，自己單身10多年，沈男利用病患對於醫師的信賴對她展開追求，還說願意當男朋友陪伴她，兩人才開始3年多的婚外情。兩人關係良好時，沈男每次發生性行為後，都會給該女數千元不等的零用錢，卻要求女方簽下性交易收據，聲稱怕那天兩人感情變調被她反告性侵，留下收據只為自保，不用想太多，自己只好同意。
不料，去年沈男與張姓妻子吵架時，將長期偷吃女病患一事說漏嘴，雖然沈男獲妻子原諒達成和解，沈妻卻拿著上述性交易收據，執意對該女提告。女病患要求沈男出面解決，讓妻子撤告，沈男卻置之不理，該女於是出面向媒體爆料，揭發沈男的渣男行徑。
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