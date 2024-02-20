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影／女大生遇死神奪命被輾斃 6騎士停下…她暖心秒上前相助
高雄今天上午8時許，正值上班尖峰時段，楊姓女大生騎車行經大社區中正路時，因不明原因遭同向大貨車輾斃，當下後方至少有6輛機車目睹女騎士慘死驚悚過程，靠邊暫停，其中一長裙女子趕緊報案，並引導警消協助，不幸，楊女當場無生命跡象，後續救護員並未將楊女送醫，轉由警方後續處理。
警方獲報後，調閱附近監視器發現，當時肇事大貨車行駛於中正路上，因不明原因同向右方女騎士自摔，並倒向貨車重創，慘遭貨車車輪當場碾斃。
從消防與警方提供的監視器畫面中，楊女倒下時，後方至少有5輛機車騎士緊急剎車，其中重機男騎士先停了一會兒後繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車，之後雖有男騎士路過發現大家停下，也停靠路邊，但見重機男騎車駛離跟著離開。
目睹驚悚瞬間，目擊者多半當場愣住，但監視器畫面中，一名身穿卡其色外套、長裙女子，迅速回神反應過來，她將機車停靠路邊，並打開置物箱拿起手機報案；之後，卡其色長裙女子大膽向前查看楊女傷勢，而其他人見狀，也隨同向前熱心協助。
由於，楊女傷勢嚴重，在後方騎士合力下，有人現場指揮交通等待警方到場，有人找來三角錐，放置事故現場，就是為了避免楊女在被後車無情追撞。
後續警方趕抵調查時，發現楊女已明顯死亡；初步勘驗發現，楊女隨身物品中有一學生證，警推斷楊女疑為附近某大學大四生，在與該校取得聯繫後，已通知楊女北部家屬南下處理後事，校方表示，將會盡力協助。
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