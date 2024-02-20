台灣人拾金不昧 越南遊客5萬現金失而復得大讚「品格教育夠水準」

台東關山警分局錦安派出所昨有3名遊客提著黑色包向值班台報案，指撿到包包，員即受理清點包內證件及現金新台幣5萬元整。之後另有3名越南籍遊客到派出所稱遺失包包，員警核對證件及金額無誤後隨即發還。外籍遊客大讚台灣人「品格教育夠水準」。

關山警分局表示，這3名台灣遊客於昨天傍晚近6點到錦安派出所報案，稱在伯朗大道意象標誌旁邊撿到一個黑色包包，擔心物主失去重要物品，希望交由警方處理，經清點後發現包內有證件及現金5萬元，隨後依法製作筆錄及錄影拍照存證。

未料，約莫10分鐘後，派出所又來了3名遊客詢問警察有人撿到包包？其中來自越南胡志明市的阿霞，稱因慕名台灣伯朗大道及金城武樹已久，來台與台灣2位友人相約圓夢，但她開心在伯朗大道意象裝置處拍照，離去時將隨身黑色包包丟在現場忘了帶。

經員警與越南籍的阿霞確認包包款式、證件年籍及現金5萬元均無誤後，隨即依規定完成具領手續物歸原主。阿霞對於台灣民眾的熱心及拾金不昧的好道德，一再表達感謝，並不斷稱讚台灣人的品格教育夠水準，來台灣旅遊實在有夠安全放心。