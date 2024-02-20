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台灣人拾金不昧 越南遊客5萬現金失而復得大讚「品格教育夠水準」
台東關山警分局錦安派出所昨有3名遊客提著黑色包向值班台報案，指撿到包包，員即受理清點包內證件及現金新台幣5萬元整。之後另有3名越南籍遊客到派出所稱遺失包包，員警核對證件及金額無誤後隨即發還。外籍遊客大讚台灣人「品格教育夠水準」。
關山警分局表示，這3名台灣遊客於昨天傍晚近6點到錦安派出所報案，稱在伯朗大道意象標誌旁邊撿到一個黑色包包，擔心物主失去重要物品，希望交由警方處理，經清點後發現包內有證件及現金5萬元，隨後依法製作筆錄及錄影拍照存證。
未料，約莫10分鐘後，派出所又來了3名遊客詢問警察有人撿到包包？其中來自越南胡志明市的阿霞，稱因慕名台灣伯朗大道及金城武樹已久，來台與台灣2位友人相約圓夢，但她開心在伯朗大道意象裝置處拍照，離去時將隨身黑色包包丟在現場忘了帶。
經員警與越南籍的阿霞確認包包款式、證件年籍及現金5萬元均無誤後，隨即依規定完成具領手續物歸原主。阿霞對於台灣民眾的熱心及拾金不昧的好道德，一再表達感謝，並不斷稱讚台灣人的品格教育夠水準，來台灣旅遊實在有夠安全放心。
關山警分局表示，拾金不昧除可以依法請求報酬外，也可避免讓自己因此而觸犯刑法上的侵占遺失物罪及負擔民法上的侵權行為損害賠償責任，請民眾撿到物品發揮道德心，以免觸法。
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