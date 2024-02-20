南區信鴿春季賽登場 高雄壽山疑集團架網「擄鴿」

南區信鴿春季賽事今年2月起陸續登場，2月14號萬隻賽鴿在高雄外海放飛，傳出有擄鴿集團在高雄壽山架網，多隻賽鴿「中網」，所幸遭擄前就被賽鴿主辦單位救出，不過目前尚無被害人報案，警方密切關注中。

據了解，擄鴿集團架網點設在壽山的軍事管制區，疑似認為管制區內人煙罕至，較難被外界察覺架網，想趁賽鴿春季賽事期間大撈一筆。

抖音帳號「信鴿南區聯合船隊」近期上傳多支影片，拍下賽鴿在壽山「中網」畫面，且中網賽鴿均有腳環，疑為比賽中途中網。

所幸被逮的賽鴿在主辦單位的掃網大隊救援下，成功獲救，並由人員在高雄港旁「釋放」，讓賽鴿各自返家。

轄區鼓山警分局表示，網路轉傳賽鴿中網畫面，截至目前為止，未接獲相關人等報案，警方呼籲民眾若登山見有架設高網捕捉動物，可立即通報相關單位到場查處。

一般而言，想要參與賽鴿，需要先購買鴿子「腳圈（環）」入會，取得腳圈後才能參賽，而腳圈的價格，就是最基本賭資，全台鴿會價格不盡相同。

賽鴿分春、夏、秋、冬等四季賽事，競技項目玲狼滿目，有資格賽、單關、雙關、過五關、冠軍賽，還有對對碰等組合，各項賠率不盡相同，參賽的鴿子飛回來愈少，愈早飛回來，獎金獲得比例就愈高。