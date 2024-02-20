救護車全派出…要等20分鐘 新北警車開道送急病婦就醫

王姓婦人日前在新北市樹林區家中因病快要休克，家人急向119求助，怎奈，鄰近救護車皆已派出，從其他分隊調派得需20分鐘，眼見王婦病況危急，王婦家人立即向警方求助。經警車到場沿路鳴笛開道5.5公里，順利護送王婦就醫，化解一場危急。

據了解，王姓婦人（50歲）這個月16日上午近12時許，突然因腹膜炎復發加上低血糖症狀，在新北市樹林區復興路住快休克昏迷。王婦的嫂子見病況危急，趕緊打電話向119求救。怎料，周邊救護分隊救護車皆已派出救援，告知王婦嫂子得須從其他分隊調派，最快20分鐘，王婦嫂子怕她休克危命，轉向警方求助。