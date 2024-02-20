影／「五條通」開車路況不熟急煞停 台南警面前違規剛好抓了歸案

彰化27歲陳姓男子身背詐欺等5案通緝，昨晚7點多駕車行經在台南市中華西路二段臨安橋施工路段，遇紅燈占用機車待轉區，在執行交整警察前方公然違規。警員上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。

台南市警二分局長樂派出所警員陳泓均，昨晚7點多，在中華西路二段與民生路路口臨安橋施工路段疏導下班交通車流時，突然聽到一聲緊急煞車聲，轉頭一看發現1輛轎車竟遇紅燈占用機車停車格，在警察前方公然違規。

陳泓均馬上上前查看並查證駕駛陳姓男子身分，見回應吞吐馬上警覺有異，經喝令下車受檢發現陳因涉嫌多件詐欺案件，於去年2月份起分別遭台中、高雄、彰化等地檢署及彰化地方法院發布通緝在逃，共計5案，當場將其逮捕帶回派出所調查。