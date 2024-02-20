快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「五條通」開車路況不熟急煞停 台南警面前違規剛好抓了歸案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

彰化27歲陳姓男子身背詐欺等5案通緝，昨晚7點多駕車行經在台南市中華西路二段臨安橋施工路段，遇紅燈占用機車待轉區，在執行交整警察前方公然違規。警員上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。

台南市警二分局長樂派出所警員陳泓均，昨晚7點多，在中華西路二段與民生路路口臨安橋施工路段疏導下班交通車流時，突然聽到一聲緊急煞車聲，轉頭一看發現1輛轎車竟遇紅燈占用機車停車格，在警察前方公然違規。

陳泓均馬上上前查看並查證駕駛陳姓男子身分，見回應吞吐馬上警覺有異，經喝令下車受檢發現陳因涉嫌多件詐欺案件，於去年2月份起分別遭台中、高雄、彰化等地檢署及彰化地方法院發布通緝在逃，共計5案，當場將其逮捕帶回派出所調查。

據了解，陳男前因涉嫌多件詐欺案件遭調查，有3案已遭判處有期徒刑長達5年6個月，他為躲避查緝，於去年從中部跑到南部躲避多時。19日夜間準備前往佳里區訪友行經中華西路，因路況不熟在臨安橋施工民生路口疑因未注意號誌燈號轉換，且見路旁執行疏導警員慌張煞車不及，竟在警察面前違規占用機車停等區，且險些擦撞前方機車，為員警立即上前盤查出身分後，逐一解送歸案。

陳姓男子駕車違規停駛占用機車待轉區，執行交整警察上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子駕車違規停駛占用機車待轉區，執行交整警察上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子駕車違規停駛占用機車待轉區，執行交整警察上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子駕車違規停駛占用機車待轉區，執行交整警察上前盤查發現他通緝在案，當場將他逮捕帶回派出所調查後解送歸案。記者黃宣翰／翻攝

彰化 警察 通緝

延伸閱讀

彰化千人圍爐饗宴年年爆桌 中投弱勢戶也來問

彰化30年羽豆樹驚遭環剝打洞注射毒液 縣府報警緝凶

彰化伸港蒜頭產量減半成搶手貨 警啟動護農專案

製造業兩樣情！彰化1364人放無薪假 也有缺工祭8萬薪找嘸人

相關新聞

南區信鴿春季賽登場 高雄壽山疑集團架網「擄鴿」

南區信鴿春季賽事今年2月起陸續登場，2月14號萬隻賽鴿在高雄外海放飛，傳出有擄鴿集團在高雄壽山架網，多隻賽鴿「中網」，所...

小貨車意外翻落邊坡樹叢 高雄男逃死劫送醫

高雄54歲莊姓男子今天上午9時45分許，駕駛小貨車行經鳥松區大竹路時，因不明原因小貨車意外翻落路旁邊坡，側躺翻倒在樹叢中...

救護車全派出…要等20分鐘 新北警車開道送急病婦就醫

王姓婦人日前在新北市樹林區家中因病快要休克，家人急向119求助，怎奈，鄰近救護車皆已派出，從其他分隊調派得需20分鐘，眼...

網友爆料到台南竹溪步道遛狗遇怪男 南警：加強巡邏

台南有女網友爆料，有女子昨晚到南區大林路要前往竹溪步道遛狗，遇到赤腳沒穿鞋的平頭男子跟蹤、搭訕，直到見到家人來接她對方才...

影／高雄女大四生今晨遭大貨車輾斃 身上僅留一張學生證

高雄24歲楊姓女大學生今天上午8時許，行經大社區中正路時，疑不慎自摔遭大貨車不幸輾斃，據悉，大貨車發現疑似撞到楊女後，隨...

影／「五條通」開車路況不熟急煞停 台南警面前違規剛好抓了歸案

彰化27歲陳姓男子身背詐欺等5案通緝，昨晚7點多駕車行經在台南市中華西路二段臨安橋施工路段，遇紅燈占用機車待轉區，在執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。