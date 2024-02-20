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影／一輛黑車刷過去北屯區10機車倒地…中警追肇事駕駛法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在上月底獲報，停在北屯區環太東路的10輛機車倒地，有車主懷疑有外力造成，五分局交通分隊警員調閱監視器後，發現當時有一輛黑車駛過，10輛機車才如骨牌般倒地，警員近日聯絡肇事的王姓男子到案，王辯稱「以為路面不平」，警方將依法告發，最高可罰3000元、吊照3月。

第五警分局交通分隊警員莊忠政，在上月28日清晨接獲張姓女子報案，她停在北屯區環太東路的機車疑遭人撞倒，除了她的機車之外，還有其他9輛機車車主也受害，警員受理後，發現案發地點附近沒有官方監視器，因此主動著手調閱民眾裝設的監視器。

警員訪查多個民間監視器後發現，有一支監視器雖然距離案發地點較遠，但在夜間車輛稀少的情況下，案發地點有被清楚拍攝到，上月28日凌晨2時許，有一輛黑色轎車行經該處後，10輛機車才如「秋風掃落葉」倒地。

警員後續調閱該輛轎車的行車路徑，鎖定一輛黑租賃的黑色豐田轎車涉案，本月初警員透過租賃公司，查出涉嫌肇事的王姓男子（53歲）到案說明。

王男辯稱，當時精神狀況不佳，僅感覺車輛晃動，以為是路面不平所致，表示當下並未聽到碰撞聲。

警方後續通知10輛受損的機車車主前來製作筆錄，17日完成相關所有調查程序，將依違反道交條例規定，告發王男，依法未造成人員傷亡的車禍，若涉肇事逃逸，可罰1000元至3000元，並吊扣駕照1月至3月。

第五警分局提醒，民眾車輛疑似發生碰撞時，若感覺怪異聲音或車身晃動，切勿逕自離去，應即停車檢查，撥打110通報警方，後續始得自行和解或交由保險公司處理。

台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在上月底開車行經北屯區時，撞倒10輛機車後逃逸，警員利用監視器追出王後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

保險 監視器 車主

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