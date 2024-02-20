影／濃煙狂竄…竹縣民宅兼裝潢公司起火 消防員即時救3人

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉精工路一處3層樓民宅兼室內裝潢公司，今天凌晨3時許發生火警意外，新竹縣消防局獲報後，立即派遣山崎分隊前往搶救，但到場時建物已全面燃燒，消防人員於起火戶隔壁棟救出3位受困民眾，由於其中2位呼吸困難，已預防性送醫，至於詳細起火原因仍待火調人員釐清中。

新竹縣消防局指出，今天凌晨3點20分接獲通報發生住宅火警案，消防人員到場時，一棟3層樓建物已全面燃燒，消防人員於3點50分，在起火戶隔壁棟救出3位受困民眾，其中一位22歲女子和57歲女子雖意識清楚，但因出現呼吸困難狀況，消防人員已預防性送往湖口仁慈治療，2人均無生命危險。

新竹縣消防局共出動4水線搶救，並於3點54分控制火勢，並於清晨6點50分撲滅火勢，現場燃燒面積約45坪，損失約500萬元。

新竹縣新豐鄉精工路一處3層樓民宅兼室內裝潢公司，今天凌晨3時許發生火警意外。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐鄉精工路一處3層樓民宅兼室內裝潢公司，今天凌晨3時許發生火警意外。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局指出，今天凌晨3點20分接獲通報發生住宅火警案，消防人員到場時，3層樓建物已全面燃燒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局指出，今天凌晨3點20分接獲通報發生住宅火警案，消防人員到場時，3層樓建物已全面燃燒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局指出，今天凌晨3點20分接獲通報發生住宅火警案，消防人員到場時，一棟3層樓建物已全面燃燒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局指出，今天凌晨3點20分接獲通報發生住宅火警案，消防人員到場時，一棟3層樓建物已全面燃燒。圖／新竹縣政府提供

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