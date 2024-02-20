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9旬台中阿嬤跟進香團到台南落隊…迷路累到虛脫 警積極聯繫助歸隊

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

92歲老太太跟進香團來台南拜拜，不慎走失，經台南市警一分局東門派出所警員黃芷涵（右）協助順利歸隊。記者黃宣翰／番攝
92歲老太太跟進香團來台南拜拜，不慎走失，經台南市警一分局東門派出所警員黃芷涵（右）協助順利歸隊。記者黃宣翰／番攝

台中市92歲陳林女士前天跟進香團到台南市某廟宇拜拜時，不慎沒搭上遊覽車，獨自落隊走失於路上，經熱心民眾在東區大同路加油站發現報警處理，在市警一分局員警積極聯繫協助下，讓進香阿嬤平安順利歸隊。

台南市警一分局東門派出所前天下午1點多接獲110通報，稱在轄區大同路一家加油站裡有一個迷途老婦人，需警方前往協助。巡邏員警李天官、黃芷涵獲報立即前往查處了解，發現該老嫗面露疲態、疑似體力透支。

李天官、黃芷涵趨前關懷詢問，因老婦人年事已長且有重聽，當下無法順利溝通，只知自己要去廟裡拜拜，卻又不知要去哪一間廟宇，一時之間也記不起來家住在哪裡，員警見狀只能先將老嫗帶返所內稍作歇息並提供飲水。

警員檢視發現陳林女士身上幸好有攜帶身分證件且掛有進香團的號碼牌，依身分證件資料查詢後與她台中家人取得聯繫，請她家人聯繫清水舉辦進香團廟方人員，立即通知領隊，告知進香團裡有團員走失的情況，並請領隊於下午3點到派出所將老太太接回。她遠在台中家屬終於放下心中大石，於電話中頻頻向員警致意，感謝員警熱心積極的協助，讓家人能平安順利歸隊，繼續完成進香行程。

家人 老婦 身分證

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