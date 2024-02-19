豐原男子墜樓送醫 潭子印尼移工在3樓與消防員僵持中

台中市今晚警察和消防隊員忙救人，豐原區一名年輕男子從3樓墜下送醫急救，墜樓原因警方調查中；潭子區一名印尼籍男移工站在3樓，情緒激動，目前仍與警察和消防隊員僵持中。

台中市消防局今晚獲報，潭子區勝利十二街與豐原區豐勢路有民眾站上高樓，消防局都派遣3個分隊到場戒備。

豐原區20多歲男子在消防人員架設氣墊時墜落，救護車送到衛福部豐原醫院搶救；潭子區一棟公寓3樓，一名印尼男子站在高處，疑似感情問題情緒激動，從傍晚5點多到今晚9點多，目前仍與警察和消防隊員僵持，持續勸導中。

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