獨居翁熱水器裝廚房陷一氧化碳中毒風險 桃消助換新

桃園市消防局桃園分隊年前配合南埔里長辦公室及國際同濟會桃園總會桃園縣會，到獨居長者家中進行年前送暖活動，除捐贈物資及慰問金，桃園消防分隊也針對訪視對象的居住環境進行安全診斷。發現桃園區陳姓老翁家中戶外型燃氣熱水器裝置在廚房，深陷一氧化碳中毒風險。

據了解，陳姓老翁為中低收入戶的獨居老人，現場消防人員訪視後除了告知老翁使用熱水器務必保持通風，並提醒老翁若符合中低收入戶補助標準，可以申請補助，換裝強制排氣熱水器，但老翁一度以很少使用及申請麻煩為由婉拒。

為避免老翁使用熱水器不慎發生一氧化碳中毒，桃園消防分隊同仁確認老翁符合補助資格後徵得老翁同意，積極替他辦理補助。這幾天過完年，馬上聯繫合格的熱水器承裝業者，替老翁更換一台新的強制排氣熱水器，避免一氧化碳中毒。