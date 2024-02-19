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獨居翁熱水器裝廚房陷一氧化碳中毒風險 桃消助換新
桃園市消防局桃園分隊年前配合南埔里長辦公室及國際同濟會桃園總會桃園縣會，到獨居長者家中進行年前送暖活動，除捐贈物資及慰問金，桃園消防分隊也針對訪視對象的居住環境進行安全診斷。發現桃園區陳姓老翁家中戶外型燃氣熱水器裝置在廚房，深陷一氧化碳中毒風險。
據了解，陳姓老翁為中低收入戶的獨居老人，現場消防人員訪視後除了告知老翁使用熱水器務必保持通風，並提醒老翁若符合中低收入戶補助標準，可以申請補助，換裝強制排氣熱水器，但老翁一度以很少使用及申請麻煩為由婉拒。
為避免老翁使用熱水器不慎發生一氧化碳中毒，桃園消防分隊同仁確認老翁符合補助資格後徵得老翁同意，積極替他辦理補助。這幾天過完年，馬上聯繫合格的熱水器承裝業者，替老翁更換一台新的強制排氣熱水器，避免一氧化碳中毒。
桃園消防分隊長張侃峯表示，一氧化碳無色無味，是潛藏在居家環境的隱形殺手，人體吸入後會有頭暈、噁心及嗜睡等症狀，嚴重更會導致死亡，熱水器安裝錯誤是最常見發生事故的原因。此次同仁藉由年前的關懷訪視，發現住戶一氧化碳中毒的危險潛勢，並主動積極的協助辦理補助，使民眾免於發生危險。桃園市今年度中低收入戶熱水器遷移或更換熱水器補助仍有名額，可優先申請1萬2千元的補助，以減輕弱勢家庭的經濟壓力，3月1日起受理一般戶申請，補助金額為3千元。
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