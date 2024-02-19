嚇破膽！彰化和美民宅起火屋主驚醒逃生 警消架梯救妻
彰化縣和美鎮十茂路1處3樓透天厝今天下午發生火警，70多歲吳姓老翁從睡夢中驚醒，自行從3樓後側跳窗逃生，妻子則在2樓後側窗待救，警消獲報到場後，隨即搭設掛梯將她救出，幸好意識清楚。警消初步研判是從1樓後側客廳起火，詳細起火原因仍待進一步調查。
消防人員指出，這起火災發生在今天下午約2點，十茂路這戶3層樓高的RC透天厝，不斷從2、3樓冒出大量黑煙，當時屋主正在睡覺，當發現屋內出現大量濃煙連忙起床，並從3樓後側窗台跳窗逃生，民眾發現也立即報案。
消防局獲報後，立即派出第一大隊與和美、彰化、東區、鹿港分隊等4個分隊，各式消防車14輛、救護車3輛、消防人員42人，消防人員到場時發現，3樓透天民宅的2、3樓都有大量黑煙冒出，吳姓老翁被濃煙驚醒後，因3樓窗台處有個小平台，2樓處也有遮陽棚，他跳窗逃生。
吳妻則跑到2樓後側窗台受困待救，消防人員指出，立即架設美式梯及掛梯至二樓窗戶，將受困吳妻救出，她雖意識清楚、無明顯外傷，不過有輕微嗆傷，將她預防性送醫觀察。這起火災造成1樓後側客廳面積約20平方公尺，以及2、3樓煙燻，詳細起火原因仍待進一步調查。
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