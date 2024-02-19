影／台中小貨車逆向撞遊覽車8人傷 貨車駕駛傷重不治
台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛急救中一天後，醫院今天下午宣布傷重不治。
光田綜合醫院表示，昨晚大甲區甲堤東路車禍，貨車司機56歲吳姓男子經醫院搶救後一度恢復生命跡象，但仍於今天下午2點2分，因傷重宣告不治；車禍原因仍由警方調查中。
台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛仍在急救中，他為何逆向行駛釀8傷成為警方調查關鍵，醫師今天上午說明貨車駕駛傷勢時，醫師連說3次：「非常危急」。
光田綜合醫院急診醫學部林順委主任上午說明，傷者在加護病房治療，昏迷指數3分，情況危急，非常危險，血壓低，身體多處外傷和氣血胸，多處肋骨骨折，目前仍非常危急；傷者到醫院抽血檢測，無酒精反應。
台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛一度無呼吸心跳，遊覽車駕駛、導遊和乘客共7人受傷，警方初判肇因是小貨車逆向行駛，二名駕駛都無酒駕。
台中市大甲警分局調查，昨晚7點56分，在中市大甲區北堤東路發生車禍，56歲吳男開小貨車沿北堤東路西往東行駛；42歲羅男開遊覽車由東往西行駛內側車道，車上有導遊陳女和旅遊團乘客22人。
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