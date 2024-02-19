影／不想站牌設自家門前 男子強烈搖晃想拔除遭檢舉

台中市國立勤益科大外、太平區中山路的「三中心」公車站牌，日前因人行道工程被取出，未料最近才剛重新立好，就被在當地經營軍品社的陳姓老闆試圖拔除，過程被民眾拍下，並向市府檢舉。市府今說，立站牌之處是公有地，市民不該破壞公物，將由負責管理站牌的「台中市公車聯營管理委員會」蒐證、提告。

影片中可見陳姓老闆強烈搖晃站牌，數度試著想把站牌拔除，但未得逞，不過已造成底座水泥破損。陳姓老闆向媒體坦承，畫面中的人就是他，會有此舉是因為該站牌原本距離他家約20公尺，後來不知何故變成立在他店門前，不僅造成停車會被開單，等車民眾也經常隨手丟棄飲料等垃圾，造成環境髒亂。雖曾多次向市府陳情，希望站牌能遷走，但都無下文。現在重新立站牌又未事前通知，他才一氣之下想把站牌拔除。

坪林里長尤文雄說，站牌被棄置在一旁民宅前已經有一段時間，市府半年前請他協調住戶，是否有人願意將站牌設在店門前，不過都無人願意，一切尊重市府的處理。雖一度沒有站牌，公車司機到該站還是會停靠。

台中市公共運輸及捷運工程處運輸工程科代理科長許樺軒說，站牌因位處坪林森林公園和勤益科技大學前面，有9路公車停靠。半年前因養工處路面刨除和人行道改善工程暫時移除，上個月31日邀請警察局等單位會勘後重新設立，曾邀請里長等人會勘，並取得民眾同意才會設立，設置位置亦是經養工處同意的公有地。