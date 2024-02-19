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台中阿公信40年老友砸70萬「一定賺錢」 警：龐式騙局

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬賴姓老翁聽信40年老友建議，要領款70萬元投資，不過因該匯款帳戶已被警示，農會行員通知警方到場，警方發現賴翁欲投資標的，是佯裝成標會模式的龐式騙局，都是拿被害人的本金當利息支付給被害人，最後討不回本金，警方聯絡賴翁兒子到場，賴翁才打消主意。

第五警分局東山所在前天下午1時許，接獲大坑農會通報，賴姓老翁（73歲）欲匯款新70萬元至不明帳戶，疑似遭受詐騙，農會行員關懷詢問後發現疑點，立即請求警方協助，警員洪榮斌據報前往現場瞭解。

警員到場時，賴翁拿出一張單子告知，此投資是認識40年的老友所介紹，還拍胸脯保證，用台語說「一定賺錢的」，警員一聽直覺有異，告知賴翁，「天下沒有白吃的午餐」，也沒有保證賺錢的投資管道，因此將賴翁提供的帳戶交由同事查詢。

警方查證時，農會行員也發現該匯款帳戶過去曾受警示，警員經向農會人員確認後，一同向賴翁說明，歹徒是使用標會模式行騙，以高利率、保證獲利吸引投資人，使用投資人所投資的錢作為高獲利給予前期投資人，結局是根本討不回本金的龐氏騙局。

警方另通知賴翁兒子到場阻詐，賴翁才打消匯款念頭，保住老本。

第五警分局提醒，民眾當心投資詐騙，強調詐騙集團利用line群組、電話、簡訊、或社群媒體等方式誘騙投資人，在做任何投資前一定要清楚了解所投資的是什麼公司背景，即使是熟人介紹，也不能輕信，有疑問都應撥打165或110專線查證，以免受騙上當。

台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供
台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供
台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供
台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供
台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供
台中市賴姓老翁聽信朋友建議，前天要匯款70萬元投資，警方與行員發現賴翁恐陷入龐式騙局，趕緊阻詐。圖／第五警分局提供

投資人 詐騙集團 農會

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