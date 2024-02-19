影／七旬翁領款堅稱替女買車...警陪同交錢讓詭計現形

台中市七旬沈姓老翁近日到銀行領30萬元，宣稱替女兒買車，因沈翁過去未曾領過此數目，加上沈翁手機群組有投資訊息，行員趕緊報警，但沈翁對於警方規勸不領情，一度「氣噗噗」，見沈翁態度堅決，因此提議陪同前往交款地點，沈翁見對方未現身，仍不相信自己上當，警方只好聯絡老翁女兒協助阻詐。

第三警分局東區分駐所蔡孟涵、黃繼興在15日下午2時許，接獲轄內合作金庫通報，沈姓老翁（78歲）到銀行領款30萬元，因沈翁過去沒有提領過該筆數目，詢問沈翁時，一度說是替女兒買車，之後又支吾其詞，加上手機裡有投資群組的訊息，擔心老翁上當，才會報警。

沈翁見到警員到場，對行員十分不諒解，面對警方詢問賣車事由，沈翁拒絕說明，對買車地點、款式都不說，還一度「氣噗噗」，對著警員直說「我不會跟你說」，也拒絕聯絡女兒。

警員面對沈翁不耐，仍十分有耐心，仔細說明歹徒都會利用買車、裝潢等理由，要求被害人提供給警方，以避免犯行曝光。

警員見沈翁態度堅決，因此提議陪同沈翁一起前往交款地點，一試便知真假，不出警員所料，歹徒不僅未現身，傳送訊息也沒有回應，沈翁見狀，僅冷冷的說「那我先回去了」，警方擔心沈翁之後仍會中記，因此聯絡沈翁女兒關心，希望沈翁在女兒勸說下，不要上當，早日看清真相。