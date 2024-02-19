快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

女鬱卒狂打110求救 警衝現場她說：「我過得很舒服」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄歐姓女子去年10月18日起多次撥打110報案電話，稱「電視打不開」、「遙控器掉下去」，甚至一度佯稱自己憂鬱，結果員警衝到現場後，歐女卻反問警察「我過得很舒服，為何要想不開？」警方不堪其擾，依社會秩序維護法將她移送裁罰，法官審理後，處罰金3000元。

家住高雄市前金區的歐女，去年10月18日起多次以手機、家電撥打報案電話，但報案內容多稱需要至醫院就醫、救護車協助或緊急照護，甚至連電視打不開、遙控器掉落都要「報警求助」。

分局勤務指揮中心一周內接了歐女十多通報案電話，每次勸導歐女別再打，歐女仍不聽，去年10月26日變本加厲，佯稱自己憂鬱到想輕生，員警擔心歐女發生不測，派遣轄區警力到場。

結果警方抵達後，一開門就見歐女神情正常，歐還反問員警「我過得很舒服…」讓奔赴現場的員警氣得再三告誡不要占用報案電話。

沒料警方離開後，歐女卻從當天至隔月9日，狂打50通報案電話，勤務指揮中心頻接歐女電話，最後不願隱忍，依違反社會秩序維護法將歐女移送法院裁罰。

法院審理期間，統計歐女從10月18日至隔月9日，就打了74通報案電話，且報案內容都與警方法定勤務無關。

法官認為，歐女濫用報案電話成性，罔顧公眾撥打報案專線需求，因無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處歐女3000元罰鍰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

歐姓女子狂打電話報警，還佯稱自己鬱卒，結果員警到場卻稱「我過得很舒服」，因頻繁占線，法院最後依社會秩序維護法裁罰。示意圖。記者張議晨／攝影若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
歐姓女子狂打電話報警，還佯稱自己鬱卒，結果員警到場卻稱「我過得很舒服」，因頻繁占線，法院最後依社會秩序維護法裁罰。示意圖。記者張議晨／攝影若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

憂鬱 警察

延伸閱讀

北市男酒醉躺馬路 不滿被叭狂拉車門...警到場管束

趕赴現場辦案突遇左轉車…土城女警慘遭擊落雙腿見紅 肇責仍待調查

國台辦否認金廈有禁止限制水域 管碧玲：近2月報案24次

嘉義男子全身著火墜樓「無生命跡象」 事故原因警方調查中

相關新聞

女鬱卒狂打110求救 警衝現場她說：「我過得很舒服」

高雄歐姓女子去年10月18日起多次撥打110報案電話，稱「電視打不開」、「遙控器掉下去」，甚至一度佯稱自己憂鬱…，結果員...

獨／國道冒牌拖吊車和合法業者搶生意 高公局說重話了

國道出現高公局冒牌拖救車！有業者控訴，從去年10月起，開頭KEQ的拖吊車沒有向高公局合法領證，就掛上高公局特約字樣，並在...

仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

江姓男子日前騎車未在大安區巷弄路口停車再開，4天內兩次違規，收到兩張科技執法共2400元罰單，他不滿警示牌太小認為「被坑...

三重河濱豪宅健身房廁所遭裝針孔 清潔工偷錄住戶如廁遭起訴

新北市三重區一處河濱豪宅的李姓清潔工，去年10月初利用職務之便，私下在社區健身房的廁所內，將針孔攝影機裝設在芳香劑盒內，...

桃園18歲女坐陽台遮雨棚 「困4樓高險墜落」警消急救援

桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓後，跳到鄰居家4樓陽台遮雨棚上坐著，鄰居發現後報警求助，員...

北市男酒醉躺馬路 不滿被叭狂拉車門...警到場管束

洪姓男子今天凌晨喝醉，不勝酒力躺在大安區巷弄馬路上，有車要經過按喇叭提醒，洪男不滿被叭，憤怒拉對方車門叫囂，駕駛下車理論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。