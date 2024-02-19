女鬱卒狂打110求救 警衝現場她說：「我過得很舒服」

高雄歐姓女子去年10月18日起多次撥打110報案電話，稱「電視打不開」、「遙控器掉下去」，甚至一度佯稱自己憂鬱，結果員警衝到現場後，歐女卻反問警察「我過得很舒服，為何要想不開？」警方不堪其擾，依社會秩序維護法將她移送裁罰，法官審理後，處罰金3000元。

家住高雄市前金區的歐女，去年10月18日起多次以手機、家電撥打報案電話，但報案內容多稱需要至醫院就醫、救護車協助或緊急照護，甚至連電視打不開、遙控器掉落都要「報警求助」。

分局勤務指揮中心一周內接了歐女十多通報案電話，每次勸導歐女別再打，歐女仍不聽，去年10月26日變本加厲，佯稱自己憂鬱到想輕生，員警擔心歐女發生不測，派遣轄區警力到場。

結果警方抵達後，一開門就見歐女神情正常，歐還反問員警「我過得很舒服…」讓奔赴現場的員警氣得再三告誡不要占用報案電話。

沒料警方離開後，歐女卻從當天至隔月9日，狂打50通報案電話，勤務指揮中心頻接歐女電話，最後不願隱忍，依違反社會秩序維護法將歐女移送法院裁罰。

法院審理期間，統計歐女從10月18日至隔月9日，就打了74通報案電話，且報案內容都與警方法定勤務無關。

法官認為，歐女濫用報案電話成性，罔顧公眾撥打報案專線需求，因無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處歐女3000元罰鍰。

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