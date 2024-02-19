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桃園18歲女坐陽台遮雨棚 「困4樓高險墜落」警消急救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓後，跳到鄰居家4樓陽台遮雨棚上坐著，鄰居發現後報警求助，員警獲報前往安撫朱女的情緒，並通知消防人員前來救援，順利協助朱女脫困，警方後續也通知朱女家屬前來將她帶回家休息，結束這場虛驚。

大園分局表示，潮音派出所昨上午11點多接獲民眾報案，稱在家突然聽到前陽台遮雨棚傳來一陣聲響，民眾趕緊跑出門查看，赫然發現有一名女子坐在住家陽台遮雨棚上，隨時都有可能墜落相當危險，請警方到場協助。

員警獲報趕到現場，發現女子坐在4樓高的地方，且精神狀況似乎不太穩定，便立即跑上頂樓安撫女子的情緒，並通知消防人員到場救援，所幸在警、消合力之下，女子終於平安獲救，員警也透過鄰居得知其女子的住處，隨即與女子家屬聯繫。

朱女的奶奶接獲通知後向警方表示，平時只有她與孫女同住，當天上午看孫女一切如常，便出門到醫院看診，沒想到會發生這種事，以後會更加注意孫女的狀況，而朱女後續由舅舅帶回安置休息，朱女家屬感謝警方的積極幫忙。

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桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓後，跳到鄰居家的陽台遮雨棚上坐著，鄰居發現後報警求助。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓後，跳到鄰居家的陽台遮雨棚上坐著，鄰居發現後報警求助。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名18歲朱姓女子，昨中午因情緒不穩，跑到住家頂樓。記者周嘉茹／翻攝
員警獲報前往安撫朱女的情緒，並通知消防人員前來救援，順利協助朱女脫困，警方後續也通知朱女家屬前來將她帶回家休息。記者周嘉茹／翻攝
員警獲報前往安撫朱女的情緒，並通知消防人員前來救援，順利協助朱女脫困，警方後續也通知朱女家屬前來將她帶回家休息。記者周嘉茹／翻攝

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