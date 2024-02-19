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北市男酒醉躺馬路 不滿被叭狂拉車門...警到場管束

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

洪姓男子今天凌晨喝醉，不勝酒力躺在大安區巷弄馬路上，有車要經過按喇叭提醒，洪男不滿被叭，憤怒拉對方車門叫囂，駕駛下車理論，雙方爆發衝突。警方獲報趕抵，現場徒留洪男，見他酒醉、有脫序行為，帶回派出所管束，儘管他酒醒稱什麼都忘了，但警方調閱監視器畫面，懷疑汽車方在街頭動手毆打洪男，將通知到案說明。

警方今天凌晨0點30分接獲報案，忠孝東路4段181巷7弄有行車糾紛，到場只剩洪男（32歲）和他友人陳男（34歲），詢問事發狀況，洪男卻酒醉不受控，甚至大聲咆哮。

警方見狀安撫制止，並要陳男幫忙攔計程車載洪男去派出所，事後2人到派出所，陳男確認無虞後離開，洪男因酒醉無法順利對答，在派出所休息約3小時，員警通知洪男父親將人帶回。

當下是行車糾紛，但警方沒有接獲汽車方的報案，調閱監視器畫面釐清，發現衝突當下汽車方有2人下車，疑似對洪男友推擠、毆打，造成洪男臉部紅腫。儘管洪男酒醒後稱「什麼都不記得」，也不追究、不提告，警方仍依規定，通知汽車駕駛到案說明，後續視案情依刑法妨害秩序或違反社會秩序維護法偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子今天凌晨喝醉，不勝酒力躺在大安區巷弄馬路上，有車要經過按喇叭提醒，洪男不滿被叭，憤怒拉對方車門叫囂，駕駛下車理論，雙方爆發衝突。記者翁至成／翻攝
洪姓男子今天凌晨喝醉，不勝酒力躺在大安區巷弄馬路上，有車要經過按喇叭提醒，洪男不滿被叭，憤怒拉對方車門叫囂，駕駛下車理論，雙方爆發衝突。記者翁至成／翻攝

監視器 計程車

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