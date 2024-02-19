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桃園20歲男騎士載熱褲妹超車 下秒遭轎車擊落畫面曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名20歲侯姓男子，昨下午騎車載著18歲陳姓女子行經振興路，不慎與一輛切至外側車道要往路邊停車的一輛轎車擦撞，所幸機車2人僅輕微擦傷。事後其他用路人將行車記錄器畫面PO上網，有人認為機車右側超車太危險，但也有人認為是小客車鬼切，意外引發論戰。

警方指出，37歲丁姓男子昨下午2點多開著白色轎車，行經龜山區振興路往龜山方向的外側車道，打右轉方向燈準備切往路旁超商停車，結果與後方一名20歲侯姓男子騎乘、後座載有18歲陳姓女子的機車擦撞。

由於機車後座的女子穿著短褲，露出修長美腿卻摔車，其他用路人將行車記錄器PO上網，卻引發網友兩極看法，有人質疑白車太慢打方向燈，根本是鬼切；但也有人認為機車右側超車且疑似騎太快，才會發生車禍。而警方獲報立刻到場處理，所幸機車騎士與乘客僅手腳輕微擦傷，不需要送醫，汽車駕駛與機車騎士雙方酒測值均為零，詳細肇責有待釐清。

桃園市龜山區一名20歲侯姓男子，昨下午騎車載著18歲陳姓女子行經振興路，不慎與一輛切至外側車道要往路邊停車的一輛轎車擦撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名20歲侯姓男子，昨下午騎車載著18歲陳姓女子行經振興路，不慎與一輛切至外側車道要往路邊停車的一輛轎車擦撞。記者周嘉茹／翻攝
事後其他用路人將行車記錄器畫面PO上網，有人認為機車右側超車太危險，但也有人認為是小客車鬼切，意外引發論戰。記者周嘉茹／翻攝
事後其他用路人將行車記錄器畫面PO上網，有人認為機車右側超車太危險，但也有人認為是小客車鬼切，意外引發論戰。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報立刻到場處理，所幸機車騎士與乘客僅手腳輕微擦傷，不需要送醫，汽車駕駛與機車騎士雙方酒測值均為零。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報立刻到場處理，所幸機車騎士與乘客僅手腳輕微擦傷，不需要送醫，汽車駕駛與機車騎士雙方酒測值均為零。記者周嘉茹／翻攝

機車騎士 行車記錄器 車道

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