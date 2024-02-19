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影／紅綠燈號誌掉落險砸騎士嚇壞秒停 網友喊「架崩」了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

熱鬧的宜蘭羅東夜市附近路口發生紅綠燈號誌掉落意外，險些砸到一名機車騎士，昨天有民眾把整個過程影片貼網路社群，網友喊「架崩」了，太危險，引發熱議。縣府表示，掉落的燈箱老舊屬於PC材質，已經汰換。

事發位於羅東鎮中正路與民權路口，掉落的紅綠燈號誌燈箱寬108公分，高36公分，剛好掉在一名機車騎士的面前，騎士瞬間被嚇到，躊躇想要前進或後退不得，接著又有兩輛騎士騎到現場，全都停在摔壞的號誌燈前。

附近民眾聽到聲音也跑出來看，大約過了1分鐘後，一位外送員把擋路的號誌燈移走才恢復交通，但地面留了一堆燈箱結構碎片。

網友把監視器錄下的過程貼在「宜蘭知識+」臉書社群，引起討論，有網友回應「架崩了」，也有人說「好危險」「機車騎士命大」「平常沒檢修，螺絲鬆了嗎」。

縣政府交通處表示，發生時間是17日上午將近11點，當地路口使用是老舊燈箱，屬於PC材質，使用久了有碎化情況，他們接獲通報後已經在1小時內修復，後續會針對舊有燈箱全面清查，優先汰換成鋁合金燈箱。

羅東夜市附近的紅綠燈號誌箱掉落，險些砸到機車騎士。記者戴永華／翻攝監視器畫面
羅東夜市附近的紅綠燈號誌箱掉落，險些砸到機車騎士。記者戴永華／翻攝監視器畫面
紅綠燈號誌箱掉落嚇壞路人，機車騎士小心繞過通行。翻攝監視器畫面
紅綠燈號誌箱掉落嚇壞路人，機車騎士小心繞過通行。翻攝監視器畫面
紅綠燈掉落在一名機車騎士面前，嚇到不知前進或後退如何是好。翻攝監視器畫面
紅綠燈掉落在一名機車騎士面前，嚇到不知前進或後退如何是好。翻攝監視器畫面
羅東夜市附近的紅綠燈號誌箱掉落，險些砸到機車騎士。翻攝監視器畫面
羅東夜市附近的紅綠燈號誌箱掉落，險些砸到機車騎士。翻攝監視器畫面

機車騎士 羅東

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