影／紅綠燈號誌掉落險砸騎士嚇壞秒停 網友喊「架崩」了

熱鬧的宜蘭羅東夜市附近路口發生紅綠燈號誌掉落意外，險些砸到一名機車騎士，昨天有民眾把整個過程影片貼網路社群，網友喊「架崩」了，太危險，引發熱議。縣府表示，掉落的燈箱老舊屬於PC材質，已經汰換。

事發位於羅東鎮中正路與民權路口，掉落的紅綠燈號誌燈箱寬108公分，高36公分，剛好掉在一名機車騎士的面前，騎士瞬間被嚇到，躊躇想要前進或後退不得，接著又有兩輛騎士騎到現場，全都停在摔壞的號誌燈前。

附近民眾聽到聲音也跑出來看，大約過了1分鐘後，一位外送員把擋路的號誌燈移走才恢復交通，但地面留了一堆燈箱結構碎片。

網友把監視器錄下的過程貼在「宜蘭知識+」臉書社群，引起討論，有網友回應「架崩了」，也有人說「好危險」「機車騎士命大」「平常沒檢修，螺絲鬆了嗎」。