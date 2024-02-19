聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園通緝男拒捕衝撞警車！警包夾破窗逮人 驚險畫面曝
桃園市一名許姓通緝犯昨下午開車行經桃園區龍安街，遇到員警查緝高速逃逸，警方立即跟監並通報支援圍捕，一路追到中壢區，許男見前方警車拒不配合，竟高速衝撞2台警車，隨即遭包夾，數名員警一擁而上，警告許男不要輕舉妄動，並持甩棍擊破車窗壓制，結束驚險的警匪追逐。
41歲許男因毒品案遭發布通緝，桃園警分局龍安派出所員警昨下午5點多在龍安街發現許男，正要上前查緝時許男警覺性極高，遠遠見到警車就高速逃逸，員警立即以便衣員警駕駛的小客車跟監，同時通報警網趕來支援。
隨後員警在中壢區松江北路遇到許男，立即上前攔查，喝令許男停車配合受檢，但許男拒不配合，高速開車衝撞警車意圖逃逸，2輛警車隨即包夾將他攔下，許男不顧車輛已毀損仍不斷催油門想衝撞逃逸，員警見狀況危急果斷破窗將人拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言