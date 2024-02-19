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桃園通緝男拒捕衝撞警車！警包夾破窗逮人 驚險畫面曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名許姓通緝犯昨下午開車行經桃園區龍安街，遇到員警查緝高速逃逸，警方立即跟監並通報支援圍捕，一路追到中壢區，許男見前方警車拒不配合，竟高速衝撞2台警車，隨即遭包夾，數名員警一擁而上，警告許男不要輕舉妄動，並持甩棍擊破車窗壓制，結束驚險的警匪追逐。

41歲許男因毒品案遭發布通緝，桃園警分局龍安派出所員警昨下午5點多在龍安街發現許男，正要上前查緝時許男警覺性極高，遠遠見到警車就高速逃逸，員警立即以便衣員警駕駛的小客車跟監，同時通報警網趕來支援。

隨後員警在中壢區松江北路遇到許男，立即上前攔查，喝令許男停車配合受檢，但許男拒不配合，高速開車衝撞警車意圖逃逸，2輛警車隨即包夾將他攔下，許男不顧車輛已毀損仍不斷催油門想衝撞逃逸，員警見狀況危急果斷破窗將人拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

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桃園市一名許姓通緝犯昨下午開車行經桃園區龍安街，遇到員警查緝高速逃逸，警方立即跟監並通報支援圍捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名許姓通緝犯昨下午開車行經桃園區龍安街，遇到員警查緝高速逃逸，警方立即跟監並通報支援圍捕。記者周嘉茹／翻攝
員警在中壢區松江北路遇到許男，立即上前攔查，喝令許男停車配合受檢，但許男不願停車，高速衝撞警車意圖逃逸。記者周嘉茹／翻攝
員警在中壢區松江北路遇到許男，立即上前攔查，喝令許男停車配合受檢，但許男不願停車，高速衝撞警車意圖逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名許姓通緝犯拒捕，2輛警車包夾破窗將人拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名許姓通緝犯拒捕，2輛警車包夾破窗將人拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警車 通緝

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