大膽男連2天商場行竊 拎行李箱偷裝高粱酒遭法辦

台南市49歲鄭姓男子本月16日到中華西路某量販店，涉嫌竊走男用內衣、運動襪及20吋登機箱後，食髓知味，17日晚間大膽拎拖著前一天行竊的行李箱到商場，偷取2瓶58度金門高粱酒並藏放在行李箱內，警員接獲商場員工報案，帶回調查警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，鄭姓男子在2月16日清晨7點多，趁賣場員工較少之際，在商場內左挑右選後，將1件男用內衣、2組運動襪藏放於手提包內，還將1只20吋登機箱（價值2300元）防竊磁扣以老虎鉗剪下丟棄後，左右查看趁無人注意之際，未經結帳揚長而去，讓商家損失約3000元。商場人員於16日下午清點商品短缺並向派出所報案，員警查看監視器鎖定犯嫌身形並掌握使用鄭男使用交通工具將展開查緝。

不料鄭男食髓知味，認為賣場商品繁多不易遭查覺物品遭竊，竟大膽地於17日夜間8點多，拖著前一天偷來的行李箱再度前來光顧，除以相同手法行竊2瓶58度金門高粱酒藏放於行李箱內，還刻意以1組番茄果汁來結帳藉以規避保全注意。

因商場員工已掌握鄭男特徵，立即通知員警到場，順利在出入口處將鄭男攔下，並在行李箱內起獲未結帳偷來2瓶高粱酒(價值約1300元)，且背心口袋起獲用來竊剪商品防盜磁扣老虎鉗1把，當場為員警逮捕並帶回調查並依竊盜罪嫌法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康