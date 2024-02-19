離島遊玩疏忽未繫安全帶 車禍死亡率為3.6倍

蘭嶼在春節假期間發生1起自小客車自撞沿岸礁石，駕駛拋飛車外當場死亡，台東縣警察局研判與未繫安全帶有因果關係，經研究分析未繫安全帶造成事故致死率為繫安全帶的3.6倍。

台東縣警察局今天表示，9日凌晨蘭嶼發生1件死亡交通事故，經調查自小客車衝出路外後自撞沿岸礁石，造成駕駛拋飛車外昏迷不醒，乘客脫困後自行求救，經救護車到現場後，駕駛人已明顯死亡，研判造成死亡原因與未繫安全帶有相當因果關係。

台東縣警察局指出，統計去年整年度蘭嶼鄉內總共發生80多件交通事故，造成2人死亡及94人受傷，其中當事人未繫安全帶或未戴安全帽多達25件，造成1人死亡，占整年度1/4的事故件數。

經審視事故發生類型，大多數為駕駛人自撞案件，且占總件數7成之多，經研究分析當事人未繫安全帶造成事故之致死率，為繫安全帶的3.6倍。