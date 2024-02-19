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影／「肥大叔」遊覽車遭撞 小貨車駕駛傷勢醫師連說3次：非常危急
台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛仍在急救中，他為何逆向行駛釀8傷成為警方調查關鍵，醫師今天說明貨車駕駛傷勢，醫師連說3次：「非常危急」。
光田綜合醫院急診醫學部林順委主任說明，傷者目前仍在加護病房治療，昏迷指數3分，情況危急，非常危險，血壓低，身體多處外傷和氣血胸，多處肋骨骨折，目前仍非常危急；在醫院抽血檢測，無酒精反應。
台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛一度無呼吸心跳，遊覽車駕駛、導遊和乘客共7人受傷，警方初判肇因是小貨車逆向行駛，2名駕駛都無酒駕。
台中市大甲警分局調查，昨晚7點56分，在中市大甲區北堤東路發生車禍，56歲吳男開小貨車沿北堤東路西往東行駛；42歲羅男開遊覽車由東往西行駛內側車道，車上有導遊陳女和旅遊團乘客22人。
車上乘客是網路美食直播平台員工旅遊，昨天經苗栗銅鑼鄉用餐完要回台中龍井，吳男開的貨車不明原因跨越雙黃線逆向直行，小貨車前車頭撞上對向遊覽車前車頭，造成2車駕駛和遊覽車導遊、遊覽車5名乘客受傷，分送大甲光田、李綜合醫院救治；2車對撞後，小貨車翻覆，車輛嚴重變形，駕駛受困，遊覽車前車頭也嚴重受損，導遊一度受困昏迷。
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