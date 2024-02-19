影／「肥大叔」遊覽車遭撞 小貨車駕駛傷勢醫師連說3次：非常危急

台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛仍在急救中，他為何逆向行駛釀8傷成為警方調查關鍵，醫師今天說明貨車駕駛傷勢，醫師連說3次：「非常危急」。

光田綜合醫院急診醫學部林順委主任說明，傷者目前仍在加護病房治療，昏迷指數3分，情況危急，非常危險，血壓低，身體多處外傷和氣血胸，多處肋骨骨折，目前仍非常危急；在醫院抽血檢測，無酒精反應。

台中市大甲區昨晚發生重大車禍，小貨車逆向行駛與遊覽車對撞，貨車駕駛一度無呼吸心跳，遊覽車駕駛、導遊和乘客共7人受傷，警方初判肇因是小貨車逆向行駛，2名駕駛都無酒駕。

台中市大甲警分局調查，昨晚7點56分，在中市大甲區北堤東路發生車禍，56歲吳男開小貨車沿北堤東路西往東行駛；42歲羅男開遊覽車由東往西行駛內側車道，車上有導遊陳女和旅遊團乘客22人。