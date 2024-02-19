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囂張8+9湧進仁愛公園欲幹架 撞球引口角永和警逮14人
新北市永和區仁愛公園昨天晚間6時許突然湧進14名少年，雙方在公園內不斷互嗆險些發生衝突，民眾發現後趕緊報警。同時間永和警方早已接獲情資迅速趕抵，及時阻止衝突發生。警方經盤問後得知雙方因之前在撞球場發生口角，才會相約在公園談判。警方立即將14人全數帶回警局，詢後依少年事件處理法送辦。
據了解，17歲的A姓及B姓少年互為舊識，但2人之前在撞球場玩樂時因故發生口角糾紛，雙方為出一口氣於是相約前往永和仁愛公園談判。A姓及B姓少年分別找了5名及7名友人前來助陣，晚間6時許10餘名青少年就浩浩蕩蕩走進仁愛公園內準備談判。
雙方見面後不斷互嗆，附近民眾見狀趕緊報警。此時永和分局新生派出所早已接獲情資有青少年要至公園談判，警方火速趕抵現場，14名少年尚未動手就被到場的警員制止，及時消弭打架事件。
警方經盤查後發現這14人都是未成年，立即將14人全數帶回警局。詢後依少年事件處理法通報新北市教育局、少年輔導委員會處置，同時也通知學校進行關懷輔導。
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