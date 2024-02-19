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高雄出現帝王行人 男手插口袋穿車陣如走伸展台慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，過程被網友拍下諷「真帝王行人」；轄區警方獲報趕抵未發現人，後查出是吳男所為，因吳一度在路中阻公車前進，經警方通知到案後，依公共危險、強制等罪函送偵辦，開出1000元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，只見一名男子昨天在三民區自由一路路口，手插口袋悠哉地穿梭在汽機車車陣當中，因為是行人，路過車輛小心無不小心閃避，過程被網友拍下嘲諷「真帝王行人」，馬路是他的伸展台。

轄區三民一警分局警方指出，昨天下午時3時50分許接獲民眾報案，指在三民區熱河一街與自由一路口，有名男子站在路中不動，影響往來行車安全；十全所警網趕赴現場，但警方抵達時未發現該名男子。

警方調閱周圍監視器，發現該名男子疑有蓄意於路中阻擋行進間車輛，甚至站在公車前，已涉觸犯刑法第185條第1項「於陸路以他法致生往來之危險」，以及刑法第304條強制罪等罪嫌。

警方後循線查出是吳姓男子（26歲）通知到案說明，吳聲稱當時不知自己為何這樣做，警詢後被依公共危險及強制罪函送偵辦；另吳男不遵守號誌、阻擋車輛部分，因違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款及第4款，各處500元罰鍰，一併予以告發。

吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，過程被網友拍下諷「真帝王行人」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，過程被網友拍下諷「真帝王行人」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，網諷「真帝王行人」，警方事後查出吳一度阻公車前進。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，網諷「真帝王行人」，警方事後查出吳一度阻公車前進。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，網諷「真帝王行人」，警方事後查出吳一度阻公車前進，通知他到案說明。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，網諷「真帝王行人」，警方事後查出吳一度阻公車前進，通知他到案說明。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，過程被網友拍下諷「真帝王行人」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子昨下午手插口袋穿梭在高雄市三民區一處路口車陣，就像走伸展台，過程被網友拍下諷「真帝王行人」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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