女大生騎機車遺失行李袋 暖警迅速協助找回
20歲程姓女大學生，昨天上午10點多騎機車趕著前往搭乘高鐵接駁車，匆忙抵達高鐵接駁車停靠站後，突然發現裝有證件、皮夾及衣服的行李袋在路途中不慎遺落，她連忙趕到台南市警二分局海安派出所請求警方協助幫忙，警員調閱程女騎乘機車行經路線的周邊監視器，並沿線展開地毯式搜尋，在短短10分鐘即順利在中西區臨安路旁尋回行李袋。
程女昨天神情緊張地走進海安派出所，用顫抖的聲音向警員詢問，｢警察先生請問有人撿到一個行李袋嗎？」警員黃順發見狀立即先請女子到所內休息安撫情緒，並詢問詳細經過後得知，她因趕著搭高鐵北上，獨自一人騎乘機車從中西區住家出發，前往高鐵接駁車停靠站搭乘接駁車北上就學。
不料趕到高鐵接駁車停靠站之後，程女驚覺放在後座的行李袋不見了。因行李袋綁在機車後座，可能是未綁牢固，導致不知何時掉落，趕緊騎機車返回原來的路線尋找行李袋，但始終遍尋不著，無奈只好到警二分局海安派出所詢問，有沒有人撿到行李袋，並請求員警協助幫忙找尋。
警員郭柏宏、黃順發聽完程女敘述經過後，除立即詢問鄰近派出所有無民眾拾獲行李袋外，並調閱程女當時騎乘機車行經路線的周邊監視器，並沿線展開地毯式搜尋，在短短10分鐘即順利在中西區臨安路旁尋回行李袋，程姓女大生得知行李袋員警已尋回，失而復得、如釋重負，終放下心中大石，向警方頻頻稱謝。
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