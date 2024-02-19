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影／台中輕熟護理師砸660萬被詐 車手約萬和宮交易落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓女護理師在去年9月間在臉書接觸到投資資訊，陸續砸入存款660萬元，想要出金時，對方卻告知要再支付300萬元保證金，彭女發現上當，趕緊報警，警方將計就計，今年1月底，車手約彭在南屯區萬和宮面交，警方假扮香客埋伏抓人，帶回林姓、張姓車手二人，依詐欺等罪，移送台中地檢署，檢方訊後命二人以5萬元交保。

第四警分局南屯所在今年1月間，接獲彭姓女護理師（30歲）報案，彭女證稱，去年9月間，透過臉書廣告連結，加入一個line股票群組，彭女在群組內觀望2個月後，認為沒有問題，跟進投資，期間陸續透過轉帳、面交方式，交付給對方660萬元，直到去年底想要出金時，對方告知要繳300萬元保證金時，才驚覺受騙上當，趕緊報警。

警方得知後將計就計，要彭女約出車手面交，對方約彭女在南屯區知名廟宇萬和宮交錢，想利用廟宇人來人往的香客，躲避查緝，警方在現場喬裝香客埋伏，等林姓車手（22歲）現身取款時，現身抓人，另外張姓共犯（28歲）在廟宇外把風，也被警方鎖定，順利查緝到案。

全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命二人以5萬元交保候傳。

第四警分局長李建興呼籲，民眾要提高防詐意識，勿被被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐；若接獲各種疑似詐騙訊息，可撥打110、165反詐騙諮詢專線查證，守護自身財產安全。

台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓女子被歹徒騙走660萬元，警方在1月底在萬和宮佯裝香客埋伏，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝

詐騙 護理師 車手

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