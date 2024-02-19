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高雄男掉投資陷阱捧161萬想發財 兒勸不聽報警逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韋姓男子落假投資陷阱，肖想龍年發大財，聽信投顧公司遊說匯款161萬投資可獲高利，韋的兒子發現上網查該投顧公司名列165反詐騙名單，但韋仍不聽勸，兒子只好報警；警方請韋配合當誘餌，逮獲一名取款的夏姓車手，韋才醒悟發財夢攏是假。

韋姓男子（63歲）春節期間加入投顧公司投資群組，對方聲稱可協助投資讓他在龍年發大財，韋信以為真，打算將存款161萬元一鼓作氣交給對方，兒子發現父親和對方對話，覺得奇怪，於是上網查這間投顧公司是假的，勸阻韋男，但韋仍執迷不悟要和投資公司專員面交。

韋男兒子見勸說無效只好向鳳山警分局文山派出所報案，警方研判是詐騙集團慣用的假投資伎倆，要求韋配合當誘餌，前往韋男住處附近埋伏，當場逮捕出面取款的夏姓車手（21歲），讓韋恍然大悟龍年發財「攏是假」。

警方在夏身上查扣工作用手機3台、工作證1張、簽單收據2張。夏坦承應徵高報酬工作，還沒約定報酬就執行任務；警詢後被依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署，檢方聲押獲准。

高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手（中）。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓男子掉入投資陷阱，捧161萬想發財面交，兒子阻止不成報警，警方逮獲出面取款的夏姓車手（中）。記者石秀華／翻攝

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