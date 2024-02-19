下架近5萬則 假投資廣告不斷

政府部門積極打詐，針對詐騙集團在網路平台投放假投資詐騙廣告，假冒財經、政商等公眾人物招募投資，刑事局半年通知網路平台下架近五萬則涉及假投資廣告，卻發現通知下架廣告內容仍持續出現，呼籲平台業者應負起社會責任，落實源頭管理。

證券投資信託及顧問法修正，處罰經警方通知涉假投資廣告卻未下架的網路平台，去年六月卅日施行。刑事局每日蒐報，彙整金管會證券期貨局提供資料，去年六月卅日至十二月卅一日共通知網路平台下架四萬九八一九則廣告。

刑事局統計通知下架廣告，臉書四萬六九四一件、YouTube二三二四件、Google聯播網五五四件；被冒名人士類別，財經名人占百分之八十一點五一最多，其餘依序為企業領袖百分之九點四、媒體網紅百分之五點六、政治人物百分之二點四八。

刑事局說，經查發現曾通報下架相同內容廣告仍持續出現，顯見網路平台業者未落實源頭管理；遏止違法廣告不能單憑警方通報下架，需業者擔負企業社會責任配合，發現違法主動移除、限制瀏覽等；刑事局將定期公告假投資廣告蒐報件數及話術，協助民眾辨識。

刑事局提醒，投資應透過合法管道，辨識名人廣告有無官方認證，勿輕信網路廣告、網友推薦獲利率顯不合理的投資管道，標榜加入投資老師ＬＩＮＥ群組、私訊獲飆股資訊等廣告，一定是詐騙，民眾有疑問可撥打一六五反詐騙專線諮詢。