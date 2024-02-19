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雲林土庫死亡車禍 疑嚴重逆光害2命
雲林縣土庫鎮145線前天發生兩車對撞事故，1對年輕夫妻不幸喪命，檢方昨天相驗、警方回到案發地勘察，發現該路段車流量大，且約有1公里路段每天下午陽光直射、產生嚴重逆光，此事故不排除逆光影響行車視線所致，將深入釐清；警方也表示，評估增設「逆光危險路段」標誌，提醒駕駛下午行駛此路減速慢行。
24歲徐姓男子前天下午近5時開車載23歲周姓妻子，行經145線土庫鎮綺湖段往北港方向，突然與對向尹姓男子開的轎車對撞，兩車嚴重毀損，徐姓夫婦被困在車內，消防隊趕到破壞車體救出送醫，仍傷重宣告不治；尹姓男子則受輕傷。
雲林檢警昨會同相驗，死者家屬對於春節發生意外，深感傷痛，虎尾警分局也到事發場勘，當地里長、居民反映，145線是北港通往虎尾、斗六的主要幹道，但位於土庫興新里、綺湖里的路段，每天下午約4時起太陽光直射道路逆光相當刺眼。
張姓居民說，145線尤其在與高鐵交會的路段，因有高鐵軌道遮光，一旦穿越高鐵後，強光馬上直撲而來，「隧道效應」的光線反差，常令駕駛眼前一片漆黑看不清前方車況，加上該處又是彎道，的確十分危險。
虎尾副分局長陳建伊指出，將評估設立「前方逆光、小心行駛」標誌或LED警示燈的可行性，提醒用路人小心慢行，以確保安全。
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