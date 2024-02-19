聽新聞
test
0:00 / 0:00

民宅火警39犬貓死 未見違法

聯合報／ 記者黃寅劉柏均／台中報導

台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，屋內47隻犬貓只救出8隻貓，其餘都葬身火窟。圖／民眾提供
台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，屋內47隻犬貓只救出8隻貓，其餘都葬身火窟。圖／民眾提供
台中市龍井區遠東街前晚一戶民宅失火，消防局據報前往搶救，雖無人員傷亡，但屋內47隻貓犬只救出8隻貓，其餘都葬身火窟，有些還燒到只剩骨骸，起火原因調查中。但據市府動物保護防疫處人員初步調查，該處貓犬雖多，但並非繁殖場，沒有飼養頭數限制，尚無違法之處。

據了解，消防人員撲滅火勢入內搜索時，發現放在走道、樓梯間和房間的籠子遍布貓狗屍體，部分還被燒到只剩骨骸，慘不忍睹，經在火場仔細搜尋，最後只救回8隻貓，市府動物保護防疫處據報，立即派人和獸醫前往了解。

據調查，此屋出租給一對情侶，他們除了自己飼養，也從事犬貓救援，因此屋內養了46隻貓和1隻狗，除了救出的8隻貓，其餘都因高溫下被火燒死，被救出的8隻貓中也有兩隻受傷。

動保處人員說，從獲救貓隻毛髮研判，貓兒應有獲得妥善照顧，且從飼養貓狗的情侶提供的相片可佐證，也非都是品種貓犬，應該不是繁殖場，他們應該是基於愛心，收容流浪貓犬。由於無飼養頭數限制，也未發現環境不佳或有虐待動物情形，初步沒有違法之處。

獲救的貓兒已分送其他愛貓人士收養，死亡部分也已由寵物殯葬業者帶走處理，這對情侶對於自己外出，卻有貓犬葬身火窟感到自責。

動保處和消防人員說，死亡的貓犬主要在一、三樓，獲救貓兒都在二樓，有可能是因二樓的門是關閉的，因此未被火波及，一樓的貓犬因為有病，需分籠照顧，火災時難以逃生。

寵物 情侶 房間 獸醫 虐待動物

延伸閱讀

苗栗苑里華陶窯旁鐵皮倉庫火警 雜物燒盡無人受困

39隻犬貓遇祝融慘死…動保處勘驗台中火警民宅：非繁殖場未違法

中市龍井火警燒死逾30隻犬貓 動保處將調查有無違法

台中龍井民宅失火 30多隻犬貓葬身火海

相關新聞

民宅火警39犬貓死 未見違法

台中市龍井區遠東街前晚一戶民宅失火，消防局據報前往搶救，雖無人員傷亡，但屋內47隻貓犬只救出8隻貓，其餘都葬身火窟，有些...

南投9天9起登山意外 2死

不少民眾利用春節連假登山，昨南投又傳出有民眾挑戰南二段，受困峭壁求援，幸經陸、空馳援，順利下山；但南投消防局表示，9天年...

嘉義台3線重機與轎車碰撞 46歲騎士遭撞飛送醫宣告不治

嘉義縣番路鄉省道台3線下坑村路段今天發生死亡車禍，71歲陳姓男子駕駛轎車與46歲王姓男子所騎重型機車相撞，王男被撞飛，頭...

影／百萬美食直播主員工旅遊遇劫！載24人遊覽車與貨車對撞 他急開直播求援

有百萬人追蹤的網路美食直播平台，直播主和員工旅遊今晚搭遊覽車經台中大甲區發生車禍，貨車疑逆向對撞遊覽車，共7人受傷送醫，...

疑下烏來精神不濟…45歲男開賓士跨越雙黃線 對向計程車衰遭撞3人傷

新北市45歲賴姓男子今天傍晚5時許駕駛賓士車準備返回新店住處，行經新烏路二段時疑因精神不濟打瞌睡，車輛跨越雙黃線直接撞上...

影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

台中市大甲區今晚發生嚴重車禍，遊覽車和貨車疑對撞後，貨車翻覆，駕駛夾在車內受困，被救出時已OHCA，消防隊員共救出7人送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。