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民宅火警39犬貓死 未見違法
台中市龍井區遠東街前晚一戶民宅失火，消防局據報前往搶救，雖無人員傷亡，但屋內47隻貓犬只救出8隻貓，其餘都葬身火窟，有些還燒到只剩骨骸，起火原因調查中。但據市府動物保護防疫處人員初步調查，該處貓犬雖多，但並非繁殖場，沒有飼養頭數限制，尚無違法之處。
據了解，消防人員撲滅火勢入內搜索時，發現放在走道、樓梯間和房間的籠子遍布貓狗屍體，部分還被燒到只剩骨骸，慘不忍睹，經在火場仔細搜尋，最後只救回8隻貓，市府動物保護防疫處據報，立即派人和獸醫前往了解。
據調查，此屋出租給一對情侶，他們除了自己飼養，也從事犬貓救援，因此屋內養了46隻貓和1隻狗，除了救出的8隻貓，其餘都因高溫下被火燒死，被救出的8隻貓中也有兩隻受傷。
動保處人員說，從獲救貓隻毛髮研判，貓兒應有獲得妥善照顧，且從飼養貓狗的情侶提供的相片可佐證，也非都是品種貓犬，應該不是繁殖場，他們應該是基於愛心，收容流浪貓犬。由於無飼養頭數限制，也未發現環境不佳或有虐待動物情形，初步沒有違法之處。
獲救的貓兒已分送其他愛貓人士收養，死亡部分也已由寵物殯葬業者帶走處理，這對情侶對於自己外出，卻有貓犬葬身火窟感到自責。
動保處和消防人員說，死亡的貓犬主要在一、三樓，獲救貓兒都在二樓，有可能是因二樓的門是關閉的，因此未被火波及，一樓的貓犬因為有病，需分籠照顧，火災時難以逃生。
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