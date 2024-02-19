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南投9天9起登山意外 2死
不少民眾利用春節連假登山，昨南投又傳出有民眾挑戰南二段，受困峭壁求援，幸經陸、空馳援，順利下山；但南投消防局表示，9天年假共發生9起登山意外，造成2人罹難，呼籲登山前應確實衡量體能狀態，迷途時，在原地冷靜待援。
據了解，這支從南部來的8人登山隊，為挑戰攀登中央山脈南二段，12日下午從台東向陽登山口入山，預計昨天從南投信義東埔下山，其中林姓、陳姓情侶檔疑不慎迷路，受困在峭壁處，因進退兩難，對外求援。
南投縣消防局指出，昨天上午7時許獲報，這2名登山客行至八通關大草原往觀高舊路，橫切時不慎迷路受困峭壁處，其中男山友腳踝扭傷、女山友體力則快不堪負荷，消防局立即通報轄區第三大隊啟動救援，評估規畫陸、空搜救馳援。
當時出動4名搜救人員搭乘直升機，降落八通關大草原後，挺進事故地處，上午10時許接觸到傷者，使用繩索將2人拖拉至步道，根據傷勢初步包紮固定，後續將他們攙扶至安全處，並以直升機將其安全送下山，性命無礙。
南投縣消防局統計，今年新春期間從大年初一至昨天為止，9天內共發生9件登山意外，其中1名領隊登玉山墜谷身亡，另1人獨攀鹿山也因墜谷命喪雪地。在過年期間，天天都有山難事故，讓搜救人員疲於奔命。
消防局指出，登山事故以迷路居多，提醒民眾登山前應確實衡量自身體能狀態，並做好路線資料蒐集準備及風險評估，且勿脫隊、注意腳下，降低迷路、受傷發生；若遇氣候不佳或不慎迷途，請在原地冷靜待援。
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